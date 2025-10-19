पश्चिम महाराष्ट्र

Banda Protest : ‘ओंकार’चा बंदोबस्त करा, अन्यथा आंदोलन; शेतकरी मंगळवारपासून शेतात बसणार

Omkar Elephant : बांदा परिसरातील कास, मडुरा आणि सातोसे गावांमध्ये 'ओंकार' हत्तीच्या धुमाकूळामुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान; वनविभागाच्या दिरंगाईविरोधात शेतकऱ्यांचा २१ तारखेपासून शेतात बसून आंदोलन करण्याचा इशारा.
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा : कास, मडुरा आणि सातोसे गावांमध्ये ओंकार हत्तीने धुमाकूळ घातला आहे. तांबोसे (गोवा) येथून आलेल्या या हत्तीमुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वनविभाग यावर काहीच ठोस हालचाली करत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. यातूनच त्यांनी मंगळवारपासून (ता. २१) शेतातच बसून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

