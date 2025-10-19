Banda Protest : ‘ओंकार’चा बंदोबस्त करा, अन्यथा आंदोलन; शेतकरी मंगळवारपासून शेतात बसणार

बांदा : कास, मडुरा आणि सातोसे गावांमध्ये ओंकार हत्तीने धुमाकूळ घातला आहे. तांबोसे (गोवा) येथून आलेल्या या हत्तीमुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वनविभाग यावर काहीच ठोस हालचाली करत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. यातूनच त्यांनी मंगळवारपासून (ता. २१) शेतातच बसून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे..स्थानिक ग्रामस्थ तसेच सरपंचांनी सिंधुदुर्ग उपवनसंरक्षकांना काल निवेदन दिले. ओंकार हत्ती २७ सप्टेंबरपासून कास, मडुरा आणि सातोसे गावांच्या परिसरात फिरत आहे. हत्तीने भातशेती तसेच नारळ, पोफळी आणि केळीच्या बागायतीचे मोठे नुकसान केले आहे. सध्या भात कापणीचा हंगाम सुरू असतानाच हत्तीचा उपद्रव वाढल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे..Kolhapur Crime : सहा महिलांचा सामुदायिक आत्महत्येचा प्रयत्न प्रकरणाला नवे वळण, वसतिगृह अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती....वनविभागाच्या दिरंगाईमुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पुढील चार दिवसांत हत्तीचा बंदोबस्त न झाल्यास मंगळवारपासून (ता. २१) शेतकरी शेतातच बसून आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीला वनविभाग जबाबदार असेल, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.