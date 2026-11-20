गडहिंग्लज : दुष्काळाच्या मागणीसाठी येथील आंदोलन सर्वपक्षीयच होते. त्यामुळे स्वतंत्रपणे श्रेयवाद घेणे तसे चुकीचेच. प्रत्यक्ष रस्त्यावर न उतरलेल्या भाजप व राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) कार्यकर्त्यांनी समाज माध्यमांमधून श्रेयवाद घेण्यात धन्यता मानली. दुष्काळ जाहीर केल्याच्या निर्णयानंतर ‘श्रेयवादाचा सुकाळ’ आजच्या दिवसभराच्या वातावरणातून जाणवला.
येथील दसरा चौकात गेले २२ दिवस सर्वपक्षीय कार्यकर्ते ‘आम्ही सारे एक’ या भावनेतून बसले होते; परंतु आज समाज माध्यमांवर श्रेयवादाचा किस पाडणारे काही कार्यकर्ते रस्त्यावर न उतरलेले होते. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मुंबईत गडहिंग्लजला दुष्काळी यादीत समाविष्ट केल्याचा निर्णय जाहीर केल्याची बातमी आज सकाळी येथे धडकली. त्यानंतर आमदार शिवाजी पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे यश मिळाल्याचे त्यांच्या फोटोसह तयार केलेले संदेश भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी समाजमाध्यमांवर व्हायरल केले.
दरम्यान, काही वेळांनी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक व कार्यकर्त्यांनी पालिकेसमोर फटाक्यांची आतषबाजी करत ‘शब्द पाळणारे नेते’ म्हणून मंत्री मुश्रीफ यांचे कौतुक केले. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते समाज माध्यमावर सक्रिय झाले आणि मुश्रीफ यांच्या फोटोसह पाठपुराव्याबद्दल अभिनंदनाचे संदेश प्रसारित करू लागले. काही ग्रुपवर तर दोन्ही पक्षातील कार्यकर्त्यांत वादावादीचे प्रकारही घडले. आपल्याच नेत्याने कसा पाठपुरावा केला, हे सांगताना शेलक्या शब्दात इशारेबाजीही सुरू होती. भाजपच्या एका अधिकृत ग्रुपवर एका कार्यकर्त्याने कहरच केला.
मुश्रीफ स्वतःच याचे क्रेडिट घेत आहेत, आमच्या आमदारांचे यात वाटा असल्याची पोस्ट टाकताच मतदारसंघातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी स्वतः आमदार पाटील यांच्या पाठपुराव्याबद्दल अभिनंदन करणारे व्हिडिओ तयार करून व्हायरल केले. दरम्यान, सायंकाळी आंदोलकांची सभा संपल्यानंतर दसरा चौकात फटाके वाजवून आनंदोत्सव साजरा करणार असल्याचे भाजप कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
आंदोलकांनाच श्रेय
समाज माध्यमांवर दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे संदेश फिरत असतानाच नेटकरी या यशाचे शंभर टक्के श्रेय सर्वपक्षीय आंदोलकांनाच देत होते. दुष्काळ जाहीर करून घेण्याच्या जिद्दीने सर्वच पक्षांतील प्रमुख कार्यकर्ते २२ दिवस आंदोलनाच्या मंडपात बसले. विविध घटकांना सहभागी करून घेतले. दिवाळीही तेथेच साजरी केली. अशा आंदोलकांनाच याचे श्रेय दिले पाहिजे, अशा प्रतिक्रियाही नेटकऱ्यांनी दिल्या.
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