पश्चिम महाराष्ट्र

Gadhinglaj mayoral: नगराध्यक्ष’ कोण? राजकीय शांततेतून उठलेले प्रश्न; गडहिंग्लजमध्ये उमेदवारीवरून पक्षातच गोंधळ!

Political tension rises: नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी ठरविण्यासाठी दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये हालचाली सुरू असून, उमेदवाराचे नाव जाहीर न करणे हा राजकीय डाव असल्याची चर्चा आहे. मतदारांमध्ये संभ्रम आणि कुतूहल वाढले आहे.
Gadhinglaj mayoral

Gadhinglaj mayoral

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज: नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर आता उमेदवारी अर्ज भरण्याची वेळ आली. निवडणुकीचा सांगावा दारापर्यंत आला तरी अद्याप येथील एकाही पक्षाचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरेना की, उमेदवारी निश्चित होऊनही ती मुद्दामहून जाहीर न करण्यामागे राजकीय डाव खेळला जात असल्याची चर्चाही सुरू आहे.

Loading content, please wait...
political
election
Tension
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com