Gadhinglaj mayoral: नगराध्यक्ष’ कोण? राजकीय शांततेतून उठलेले प्रश्न; गडहिंग्लजमध्ये उमेदवारीवरून पक्षातच गोंधळ!

गडहिंग्लज: नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर आता उमेदवारी अर्ज भरण्याची वेळ आली. निवडणुकीचा सांगावा दारापर्यंत आला तरी अद्याप येथील एकाही पक्षाचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरेना की, उमेदवारी निश्चित होऊनही ती मुद्दामहून जाहीर न करण्यामागे राजकीय डाव खेळला जात असल्याची चर्चाही सुरू आहे..दरम्यान, यंदा प्रचारासाठी कमी वेळ मिळाला असूनही 'भावी नगराध्यक्ष' अजून घरात आहेत. येथील पालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी विरुद्ध जनता दल यांच्यातच खरी लढत होण्याचे संकेत आहेत. महायुती व महाविकासमधील घटक पक्ष या दोन प्रमुख पक्षांच्या पॅनेलमध्ये समाविष्ट होण्याची चिन्हे आहेत..Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?.येथील नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित आहे. यासाठी पारंपरिक अनुसूचित जातीचे इच्छुक उमेदवार रिंगणात येण्यासाठी उत्सुक आहेत; परंतु दोन्ही पारंपरिक विरोधक पक्षाकडून 'बेडा जंगम' समाजातील इच्छुकांना संधी देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. .यामुळे 'कामाला लागा' अशी सूचना देणेही पक्ष नेतृत्वाला अडचणीचे ठरत आहे. एकीकडे पारंपरिक अनुसूचित जातीचे इच्छुक संभ्रमात असून, दुसऱ्या बाजूने 'बेडा जंगम' समाजातील इच्छुकांच्या दाखल्यासाठी काही प्रमुख धावपळ करीत असल्याचे पाहायला मिळत आहे..Chandwad Municipal Elections : चांदवड नगराध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच! आरक्षित जागेसाठी डझनाहून अधिक इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणी सुरू.दरम्यान, अद्याप कोणताही पक्ष नगराध्यक्षपदासाठी हा उमेदवार असल्याचे ठामपणे सांगितलेले नाही. उमेदवाराचे नाव जाहीर न करणे हा राजकीय डावाचा एक भागही असू शकतो. समोरच्या पक्षाकडून कोण उमेदवार ठरतो, त्यावरच आपला उमेदवार जाहीर करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो..तशीच काही लक्षणे दोन्ही पक्षांतील शांततेच्या पार्श्वभूमीवर दिसत आहेत. दरम्यान, या साऱ्या गोंधळामुळे एकही इच्छुक अजून मतदारांसमोर येण्यास घराबाहेर पडलेला नाही. उमेदवारी अर्ज भरण्यास दोन दिवसांनंतर प्रारंभ होईल..नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरत नसल्याने इच्छुकांमध्ये चलबिचलता वाढली आहे. थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवड असल्याने उमेदवाराला ३० हजार मतदारांपर्यंत पोहोचावे लागणार आहे. अचानक उमेदवारी जाहीर झाल्यास सहा ते सात दिवसांत प्रत्येक मतदाराला भेटणे त्यांच्यासमोर आव्हानच ठरणार आहे..'कथित भावी नगरसेवक' बाहेर पडले..उमेदवारी 'फिक्स' असलेले सध्या जोरात आहेत. निवडणूक लढवण्यास नेत्यांनी हिरवा कंदील दिला आहे. त्या 'भावी नगरसेवकांनी' आपापल्या प्रभागात मतदारांशी संपर्कही सुरू केला आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वीच काहींची संपर्काची पहिली फेरी संपण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित प्रभागातील विरोधी उमेदवाराला त्यांच्या बरोबरीने प्रचार करण्याची कसरत करावी लागणार आहे. काही इच्छुकांनी तर जेवणावळीही सुरू केल्याची चर्चा मतदारांत आहे..