Ganesh Visarjan 2025 : उमरगा एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी गणेश उत्सवात सात हजार प्रवाशांना दिला महाप्रसाद

उमरगा : उमरगा आगारातील एस.टी. च्या कर्मचाऱ्यांनी गणेश उत्सवा निमित्त शनिवारी (ता. सहा) दिवसभर बसस्थानकात आलेल्या प्रवाशांसाठी अन्नदानाची (महाप्रसाद) सोय केली. बाहेरच्या आगारातील वाहक, चालकासह जवळपास सात ते आठ हजार प्रवाशांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. कर्मचाऱ्यांनी वर्गणी जमा करून हा स्त्युत उपक्रम राबवला..एस.टी. कर्मचारी गणेश मंडळाच्या उत्सवाला मोठी परंपरा आहे, उत्सवाला १९७४ साली सुरुवात झाली. उत्सव परंपरेतुन कर्मचाऱ्यांनी आगारात गणेश मंदिर उभारण्याचा संकल्प करून कर्मचाऱ्यांनी पाच रुपयापासुन ते शंभर रुपयापर्यंत देणगी जमा करून १९८७ साली उमरग्यातील पहिल्या गणेश मंदिर उभारले. विशेष म्हणजे मंदिरात उजव्या सोंड असलेली श्री गणेशाची मुर्ती आहे. दर संकट चतुर्थीला कर्मचाऱ्यांच्या सहयोगातून श्री च्या मुर्तीचे विधीवत पुजन व महाप्रसादाचे आयोजन केले जाते..एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी जोपासली नाट्य संस्कृती !एस.टी. कर्मचारी नाट्य मंडळाने १९८० ते १९९० या कालावधीत गणेश उत्सवाच्या काळात सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजन करुन रसिकांना सांस्कृतिक कलेची मेजवानी दिली. विविध कौटुंबिक नाटकात एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी कलावंताची भूमिका केली..अन्नदानाचा स्त्युत्य उपक्रमआगारप्रमुख प्रसाद कुलकर्णी व कर्मचाऱ्यांनी गणेश उत्सवाचे नियोजन करताना श्री च्या विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवशी वाहक, चालक यांच्यासह प्रवाशांना महाप्रसादाची सोय करण्याचे ठरले, त्यानुसार शनिवारी सकाळी अकरा पासुन सायंकाळी पाच पर्यंत जवळपास सात ते आठ हजार प्रवाशांना महाप्रसादाचा लाभ घेतला. आगार प्रमुख श्री. कुलकर्णी, फैयाज शेख, संजय कुंभार, सतीश गोसावी, प्रवीण रणखांब, संदीप बनसोडे, महादेव घोगरे, दत्ता सूर्यवंशी, तानाजी साळुंखे, किरण जाधव, अमोल जाधव, कालिदास जाधव, अप्पू ढंगे, सुरक्षा रक्षक शिंदे, बालाजी भोसले आदी कर्मचाऱ्यांनी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.