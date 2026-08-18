पश्चिम महाराष्ट्र

Ganeshotsav 2026 : सुमारे 9 वर्षांनंतर दुर्मिळ योग! यंदा 10 ऐवजी तब्बल 12 दिवस रंगणार गणेशोत्सव; जाणून घ्या नेमके कारण

Why Ganeshotsav 2026 Will Be Celebrated for 12 Days : यंदाचा गणेशोत्सव तब्बल १२ दिवसांचा असून नऊ वर्षांनंतर हा विशेष योग आला आहे. सार्वजनिक मंडळांमध्ये उत्साह वाढला असून सजावट, मिरवणुका, सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे.
Ganeshotsav 2026 12 days after nine years

Ganeshotsav 2026 12 days after nine years

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : यंदाचा गणेशोत्सव नेहमीच्या १० दिवसांऐवजी तब्बल १२ दिवसांचा असणार आहे. सुमारे नऊ वर्षांनंतर असा विशेष योग येत असून, यापूर्वी २०१७ मध्ये गणेशोत्सव १२ दिवसांचा साजरा करण्यात आला (Why Ganesh Festival is 12 days in 2026) होता.

Loading content, please wait...
Ganeshotsav
Ganesh Chaturthi
ganesh chaturthi festival
Ganeshotsav History and Culture
Marathi News Esakal
www.esakal.com