Ganeshotsav 2026 : सुमारे 9 वर्षांनंतर दुर्मिळ योग! यंदा 10 ऐवजी तब्बल 12 दिवस रंगणार गणेशोत्सव; जाणून घ्या नेमके कारण

सांगली : यंदाचा गणेशोत्सव नेहमीच्या १० दिवसांऐवजी तब्बल १२ दिवसांचा असणार आहे. सुमारे नऊ वर्षांनंतर असा विशेष योग येत असून, यापूर्वी २०१७ मध्ये गणेशोत्सव १२ दिवसांचा साजरा करण्यात आला (Why Ganesh Festival is 12 days in 2026) होता..यंदा गणेशोत्सवासाठी दोन अतिरिक्त दिवस मिळणार असल्याने सर्वच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. पूर्वतयारी सुरू असून गणेशमूर्तींचे स्टॉल सजत आहेत. मंडळांनी आगमन व विसर्जन मिरवणुकांसाठी वाद्यवृंदांच्या पथकांशी संपर्क साधून ‘सुपारी’ देण्यास सुरुवात केली आहे..Rare White Snake : साप पांढरा का दिसतो? शिराळ्यात आढळलेल्या दुर्मिळ 'अल्बिनो नाग'मागील वैज्ञानिक कारण जाणून घ्या.मंडप, विद्युत रोषणाई, सजावट, कमानी आणि देखाव्यांच्या कामाला वेग आला आहे. धार्मिक विधींसोबत सांस्कृतिक, सामाजिक आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांचे जंगी आयोजन करण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यामुळे गणेशभक्तांसह मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साही वातावरण आहे. महापालिका निवडणुका होऊन प्रभागांना नवे कारभारी मिळाले आहेत. त्यामुळे वर्गणी तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी प्रायोजकत्व मिळविण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे..Shirala Nag Panchami : शिराळ्यात नागपंचमीचा उत्साह; वनविभागाच्या देखरेखीखाली 41 ठिकाणी जिवंत नागांचे दर्शन; पांढरा नाग ठरला मुख्य आकर्षण.यापूर्वी २०१७ मध्ये असा योग आला होता. त्यानंतर २०३५, २०४४ आणि २०५३ या वर्षांतही १२ दिवसांचा गणेशोत्सव येणार आहे. यंदा सोमवारी (ता. १४ सप्टेंबर) गणेश चतुर्थी, तर शुक्रवारी (ता. २५ सप्टेंबर) अनंत चतुर्दशी आहे. नेहमीपेक्षा दोन दिवस अधिक मिळणार असल्याने विशेषतः सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. यंदा भाद्रपद शुक्ल तृतीया (हरतालिका) आणि चतुर्थी एकाच दिवशी आल्या आहेत. तृतीयेलाच गणपती बाप्पा घरोघरी विराजमान होत आहेत..तिथींच्या क्षय-वृद्धीचा परिणाम...प्रत्येक तीन वर्षांनी मराठी पंचांगात एक अधिक महिना येतो. या महिन्याला अधिक मास किंवा पुरुषोत्तम मास असे म्हटले जाते. अशा अधिक महिन्यांच्या विशिष्ट चक्रानंतर भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीपासून अनंत चतुर्दशीपर्यंतच्या तिथींमध्ये वाढ झाल्यास गणेशोत्सवाचा कालावधी १० ऐवजी १२ दिवसांचा होतो. दरवर्षी तिथींचा क्षय (कमी होणे) किंवा वृद्धी (वाढणे) होत असल्याने उत्सवाचे दिवस बदलत असतात..ज्योतिषशास्त्र आणि पारंपरिक पंचांगानुसार गणेश आगमनाची तिथी तृतीया धरल्यामुळे १४ ते २५ सप्टेंबर असे एकूण १२ दिवस गणेशोत्सव येत आहे. हिंदू धर्मातील सर्व सण हे इंग्रजी तारखेनुसार नसून पंचांगातील तिथीनुसार साजरे होतात. हा केवळ तिथीच्या वृद्धी-क्षयाच्या गणिताचा भाग असून, सोशल मीडियावर चर्चेला येणारा कोणताही चमत्कारिक किंवा दुर्मीळ योग नाही.-मयूर ताम्हणकर, हरिपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.