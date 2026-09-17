Ganpati Panchayatan Sansthan Sangli : ‘किमान दोघांना लोळवण्याची ताकद’; अभिनेत्री भाग्यश्रीच्या पूजेवर विजयसिंह राजे संतापले

Sangli Ganpati temple dispute : सांगलीच्या श्री गणपती पंचायतन संस्थानमधील वाद पुन्हा चिघळला आहे. अभिनेत्री भाग्यश्री यांनी गणपती मंदिरात जाऊन पूजा आणि आरती केल्यानंतर संस्थानचे प्रमुख विजयसिंह राजे पटवर्धन यांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘भाग्यश्रीने केलेले कृत्य चुकीचे असून तिने माफी मागावी,’ अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, ‘मी आजारी नाही, माझी तब्येत बरी आहे. कुणाला तसे वाटत असेल तर आजही या, किमान दोघांना लोळवण्याची ताकद आपल्यात आहे,’ असे म्हणत त्यांनी भाग्यश्रीच्या दाव्याला प्रत्युत्तर दिले..भाग्यश्री यांनी वडील आजारी असल्याने आपण गणपतीची पूजा केल्याचे म्हटले होते. यावर विजयसिंह राजे यांनी आक्षेप घेतला. युवराज आदित्यराजे पटवर्धन यांनी एक दिवस आधीच गणपतीची पूजा केली होती. त्यामुळे त्यानंतर पुन्हा पूजा करण्याचा अधिकार भाग्यश्रीला कुणी दिला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..आदित्यराजे हेच कायदेशीर वारसविजयसिंह राजे पटवर्धन यांनी युवराज आदित्यराजे पटवर्धन हेच संस्थानचे कायदेशीर वारस असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘मला मुलगा नसल्याने हिंदू वारसा कायदा आणि सांगली पंचायतन कायदा १९४० प्रमाणे युवराज आदित्यराजे यांना दत्तक घेतले आहे. हा दत्तक वारसा कायदेशीर असून संस्थानचे एकमेव वारस आदित्यराजे असतील.’’ राजा हा संस्थानचा प्रमुख असून त्याने संस्थानमधील सर्व विधी आणि परंपरा पार पाडायच्या असतात. आदित्यराजे यांना त्यानुसार चालीरीती समजावून सांगण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले..Sangli Ganpati: सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! बबलूनंतर आसाममधून येणार नवा हत्ती; गणपती संस्थानचा वैभवशाली थाट कायम राहणार.‘भाग्यश्रीने गुरुजींची माफी मागावी’भाग्यश्री यांनी गणपती संस्थानच्या गुरुजींना अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आरोपही विजयसिंह राजे यांनी केला. त्यामुळे भाग्यश्री यांनी गुरुजींची माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली. भाग्यश्रीच्या या कृत्यात आपल्या इतर दोन मुलींचा सहभाग नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.नेमका वाद काय?सांगली संस्थानमधील हा वाद उत्तराधिकारी पद आणि संस्थानच्या धार्मिक विधींमधील अधिकारावरून आहे. २०२३-२४ दरम्यान विजयसिंह राजे यांनी राणीसाहेबांच्या भाच्याचा मुलगा आदित्य याला दत्तक घेत युवराज आदित्यराजे पटवर्धन म्हणून उत्तराधिकारी घोषित केले. यानंतर संस्थानच्या कारभार आणि परंपरांवरून कुटुंबातील मतभेद अधिक तीव्र झाले.आता गणेशोत्सवाच्या काळात भाग्यश्री यांनी गणपती मंदिरात पूजा केल्याने हा वाद पुन्हा समोर आला आहे. विजयसिंह राजे यांच्या प्रतिक्रियेमुळे दोन्ही बाजूंमधील मतभेद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.