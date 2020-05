"कोरोना'सह आता मॉन्सूनचा सामना करण्यास सज्ज रहा

सांगली : यावर्षी चांगल्या मान्सूनचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवल्याने गतवर्षी प्रमाणेच यावर्षी सुध्दा जिल्ह्याला पूराचा सामना करावा लागू शकतो. त्याची जाणीव ठेवून यंत्रणांनी युध्दपातळीवर आवश्‍यक ती सर्व सज्जता ठेवावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी आज दिले. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणतर्फे आयोजित मान्सून पूर्व तयारी आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जि. प. चे सीईओ अभिजीत राऊत, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी बर्डे आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी चौधरी म्हणाले,""सर्व यंत्रणांनी कंट्रोल रूम तयार करून 24 तास प्रणाली सुरु ठेवावी. जिल्हा, तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी सतर्क राहावे. संभाव्य आपत्ती काळात परस्पर समन्वय ठेवावा. पाटबंधारे विभागाने संभाव्य पूरस्थिती हाताळण्यासाठी आत्तापासूनच नियोजन करावे. कोयनेचा विसर्ग सांगलीसाठी महत्वाचा ठरतो. विसर्ग व त्याचा परिणामाची शास्त्रशुध्द माहिती प्रशासनाला तात्काळ मिळावी यासाठी रिअल टाईम इंन्फॉर्मेशन सिस्टीम त्वरीत कार्यान्वीत करा. अंतर्गत धरणांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करावे. सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांची समन्वयासाठी बैठक घ्यावी. गतवर्षी बीएसएनएलची यंत्रणा बाधीत झाल्याने सामना करावा लागला. या अनुभवाच्या आधारे लॅंडलाईन, इंटरनेट आणि मोबाईल यंत्रणा सक्षमपणे सुरू रहावी यासाठी आत्ताच आवश्‍यक ती तजवीज ठेवावी, त्यांची तालीम घ्यावी.'' पोलिस अधीक्षक श्री. शर्मा यांनी यंदा पूर, त्यासोबत कोरोनाबाबत यंत्रणांनी तयारी करणे आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट केले. तालुका, ग्रामस्तरावरील रेस्कू टीमची यादी तयार करावी, अशा सूचना दिल्या. आयुक्त नितीन कापडणीस म्हणाले,""यंदा पॅचवर्कचे काम 21 मे पूर्वी पूर्ण होईल. महानगरपालिका इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट, धोकादायक इमारतींबाबत कार्यवाही केली जाईल. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी रफिक नदाफ यांनी उपाययोजनांची माहिती दिली. असे झले निर्णय रिअल टाईम इंन्फॉर्मेशन सिस्टीम कार्यान्वीत करणे

धरणांचे व्यवस्थापन काटेकोरपणे व्हावे

पूरस्थितीत संवाद यंत्रणा सुरळीत रहावी यासाठी नियोजन

जिल्हा, महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सक्षम करा

एमजेपी, जि.प. ने पूरग्रस्त भागात पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करावे

पूरबाधीत 104 गावे आहेत. 52 गावांचे आपत्तीबाबत प्रशिक्षण

उर्वरित 52 गावांचे प्रशिक्षण 17 मे नंतर होणार

प्रत्येक गावाने सक्षम आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार ठेवावा

पूरबाधित गावांसाठी लाईफ जॅकेट, टॉर्च आदिंचे किट देणार

गावांमधील बोट चालविणाऱ्या 5 लोकांना आवश्‍यक ट्रेनिंग देणार

धोकादायक निवासी, शाळेच्या इमारतीबाबत वेळीच कार्यवाही करावी

साथ पसरु नये यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज ठेवा



