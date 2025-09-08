पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipath Highway: अन्‍यायी ‘शक्तिपीठ’ तातडीने रद्द करा; गव्हाणला प्रतीकात्मक पुतळ्याचे विसर्जन, आंदोलनाचा इशारा

Unfair ‘Shaktipeeth’ Opposed in Ghavan: ‘रद्द करा, रद्द करा शक्तिपीठ रद्द करा’,‘ जमीन आमच्या हक्काची नाही-कुणाच्या बापाची’, ‘शेतकरी एकजुटीचा विजय असो’, ‘विसर्जन-विसर्जन, शक्तिपीठ महामार्गाचे विसर्जन’, ‘इन्कलाब जिंदाबाद’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. शासनाला शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू दिसत नाहीत.
"Symbolic idol immersion in Ghavan; villagers protest and demand cancellation of Shaktipeeth."

सांगली : ‘शेतकऱ्यांच्या मागणीचा सन्मान करत शासाने लादलेला शक्तिपाठ महामार्ग रद्दच करावा. महामार्ग रद्द न झाल्यास तो रद्द करण्यास भाग पाडू,’ असा अशारा शेतकरी कामगार पक्ष आणि शेतकऱ्यांनी दिला. गव्हाण (ता. तासगाव) येथील अग्रणी नदीत शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे शनिवारी (ता. ६) शेतकरी कामगार पक्ष, शेतकऱ्यांनी विसर्जन केले.

