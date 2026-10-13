Gopichand Padalkar : सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत गोपीचंद पडळकरांना धक्का; उमेदवारी अर्ज अवैध, शक्तिप्रदर्शन करत दाखल केला होता अर्ज

Sangli District Bank Election : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने त्यांच्या उमेदवारी अर्जाबाबत हा निर्णय दिला. काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय झाल्याने सांगली जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे..जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी गोपीचंद पडळकर यांनी मोठे शक्तिप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या उमेदवारीमुळे या निवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. मात्र, अर्जाच्या वैधतेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर त्यांच्या उमेदवारीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता..विक्रम सावंत यांनी पडळकर यांच्या उमेदवारीविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संचालक म्हणून आवश्यक दोन वर्षांचा कालावधी आणि अनुभवासंदर्भातील मुद्दे या याचिकेत उपस्थित करण्यात आले होते. या मुद्द्यांच्या आधारे उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविला..Gopichand Padalkar : गोपीचंद पडळकर सांगली जिल्हा बँकेच्या मैदानात; उमेदवारी अर्ज दाखल करताना ‘जयंत पाटलांचा बाप आला’च्या घोषणा.या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शक्तिप्रदर्शन करत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी केलेल्या पडळकर यांचा अर्जच अवैध ठरल्याने भाजपसाठी हा महत्त्वाचा राजकीय धक्का मानला जात आहे. आता या निर्णयानंतर गोपीचंद पडळकर कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, या प्रकरणात पुढील कायदेशीर पर्यायांचा ते अवलंब करणार का, याबाबतही राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.