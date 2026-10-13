पश्चिम महाराष्ट्र

Gopichand Padalkar : सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत गोपीचंद पडळकरांना धक्का; उमेदवारी अर्ज अवैध, शक्तिप्रदर्शन करत दाखल केला होता अर्ज

Gopichand Padalkar Nomination Rejected : सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवण्यात आला आहे. शक्तिप्रदर्शन करत अर्ज दाखल केल्यानंतर या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
Gopichand Padalkar sangli jilha bank

Gopichand Padalkar sangli jilha bank

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli District Bank Election : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने त्यांच्या उमेदवारी अर्जाबाबत हा निर्णय दिला. काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय झाल्याने सांगली जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

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