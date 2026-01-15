पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli crime : आरटीजीएस, रोख रक्कम आणि फसवणूक; सरकारी नोकरीच्या नावावर आर्थिक लूट

Government Job Fraud : कारागृह विभागात वरिष्ठ लिपिक पदावर सरकारी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून शिराळा व कोल्हापूर येथील चौघांनी एका कुटुंबाकडून सुमारे १५ लाख रुपयांची रक्कम उकळल्याचा आरोप आहे.
Police registered a case after a man was cheated of ₹15 lakh on the promise of a government job.

सकाळ वृत्तसेवा
ईश्वरपूर : सरकारी नोकरी लावण्याचे आमिषाने सुमारे १५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी शिराळा व कोल्हापूर येथील चौघांवर ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

