Sangli crime : आरटीजीएस, रोख रक्कम आणि फसवणूक; सरकारी नोकरीच्या नावावर आर्थिक लूट

ईश्वरपूर : सरकारी नोकरी लावण्याचे आमिषाने सुमारे १५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी शिराळा व कोल्हापूर येथील चौघांवर ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..बाजीराव जोती पाटील (वाडीभाग, ता. शिराळा), गणेश दिनकर जाधव, नागेश दिनकर जाधव व मनीषा गणेश जाधव (तिघेही पाचगाव, कोल्हापूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. अर्जुन आण्णासो देशमुख (कापूरवाडी-पेठ, ता. वाळवा) यांनी फिर्याद दिली आहे..Ichalkaranji Crime : जप्त मशिनरी स्क्रॅप टेंडरचे आमिष; सरकारी कार्यालयाच्या नावावर ४५ लाखांची फसवणूक उघड.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की फिर्यादी आण्णासो देशमुख यांचा मुलगा नेताजी यास कारागृह विभागात वरिष्ठ लिपिक म्हणून सरकारी नोकरीस लावतो असे सांगून गुन्हा दाखल झालेल्या तिघांनी देशमुख यांच्याकडून वेळोवेळी १५ लाख १० हजार रुपये आरटीजीएस व रोख रक्कम स्वरूपात घेतले होते..२०२४ मध्ये हा प्रकार घडला आहे. मात्र काही काळाने फसवणूक झाली असल्याचे देशमुख यांच्या लक्षात आले. त्यांनी वारंवार पाठपुरावा करून पंधरा पैकी दोन लाख रुपये त्यांना परत मिळाले. परंतु उर्वरित रक्कम न मिळाल्याने आर्थिक फसवणूक झाल्याची तक्रार पोलिस ठाण्यात दिली..Kolhapur GST Office Fraud : जीएसटी कार्यालयातील शिपायाला भ्रष्टाचाराची चटक! जप्त मशिनरी स्क्रॅपच्या टेंडर देतो म्हणून तब्बल ४५ लाखांना लावला चुना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.