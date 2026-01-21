Govind Pansare Case : पानसरे हत्या प्रकरणाला नवं वळण? संशयित आरोपी समीर गायकवाडच्या मृत्यूनंतर 'सनातन'चा धक्कादायक आरोप

सांगली : ज्येष्ठ पुरोगामी नेते आणि विचारवंत गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील (Govind Pansare Case) संशयित आरोपी समीर विष्णू गायकवाड (वय ४५, रा. विकास चौक, सांगली) याचा काल हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. समीर गायकवाडवर न्यायालयात हत्येसंदर्भात आरोपपत्र दाखल केले होते. मागील दहा वर्षांपासून याप्रकरणाची सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. चार वर्षांपासून समीर जामिनावर होता. खटल्याचा निकाल लागण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला..ज्येष्ठ नेते पानसरे यांच्यावर १६ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये कोल्हापूर येथे गोळीबार झाला होता. त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना २० फेब्रुवारीला मृत्यू झाला. राजारामपुरी पोलिस ठाण्यामध्ये खुनाचा गुन्हा दाखल झाला. विशेष तपास पथकाने तपास करून १२ संशयितांची नावे निश्चित केली. पैकी दहा जणांना अटक केली होती. त्यातील समीर गायकवाड (Sameer Gaikwad) सध्या जामिनावर होता. सध्या तपास दहशतवादीविरोधी पथक (एटीएस) कडे आहे..दरम्यान, गायकवाड याच्या मृत्यूनंतर सनातन संस्थेचे प्रवक्ते चेतन राजहंस यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, समीर गायकवाड सनातन संस्थेचे साधक होते. त्यास पानसरे हत्या प्रकरणात नाहक अटक झाली. एका गाडीवरून आलेल्या दोन मारेकऱ्यांनी हत्या केली. त्यातील एक समीर गायकवाड होता, असे तपास यंत्रणांनी सांगितले..VIDEO VIRAL : धक्कादायक! बड्या आयपीएस अधिकाऱ्याचे ऑफिसमध्येच महिलेसोबत अश्लील चाळे; डीजीपी राव म्हणाले, 'माझी प्रतिमा खराब करण्यासाठी हा पद्धतशीर कट..' .एक शाळकरी मुलगा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार म्हणून आणला; पण वर्षभरातच ते दोन खुनी भलतेच आहेत म्हणून जाहीर केले. समीरला १९ महिने तुरुंगात डांबले होते. त्यांच्या कुटुंबीयांवर या गोष्टीचा प्रचंड मानसिक ताण होता. बदनामीने त्याला व्यवसाय, नोकरीच्या ठिकाणी त्रास झाला. शेतकरी कुटुंबातील निष्पाप साधकाचा यंत्रणांनी छळ केला. पुरोगाम्यांनी बदनाम केले. त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. त्याला कोल्हापुरातून वकीलही मिळू दिला गेला नाही. हा वैचारिक दहशतवाद आहे. ज्याचा शासनावर दबाव आला आणि आज एक बळी गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.