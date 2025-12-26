पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Grapes : तापमानाचा फटका द्राक्ष घडांना; ‘सन बर्निंग’मुळे उत्पादन व गुणवत्ता धोक्यात

Sun Burning Problem in Grap : अचानक ऊन-थंडीमुळे द्राक्ष मण्यांवर भाजल्यासारखी लक्षणे दिसून उत्पादन घटते. प्रत्येक घड सावलीत राहील अशी पानांची रचना केल्यास सन बर्निंगचा धोका कमी होतो.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : तापमानातील चढ-उतारामुळे द्राक्ष बागांतील घडांवर सन बर्निंगची समस्या जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. यंदा ५० टक्के क्षेत्रावरील बागांना घड पडले नाहीत. सध्या पडलेले घड संख्याही उताळ-पाताळ आहे.

