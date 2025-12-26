Sangli Grapes : तापमानाचा फटका द्राक्ष घडांना; ‘सन बर्निंग’मुळे उत्पादन व गुणवत्ता धोक्यात

सांगली : तापमानातील चढ-उतारामुळे द्राक्ष बागांतील घडांवर सन बर्निंगची समस्या जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. यंदा ५० टक्के क्षेत्रावरील बागांना घड पडले नाहीत. सध्या पडलेले घड संख्याही उताळ-पाताळ आहे. .फळछाटणीनंतर ज्या बागा ६५ ते ८५ दिवसांच्या दरम्यान आहेत. त्यांच्यात ही समस्या जाणवू लागली आहे. त्यांच्यासाठी शेतकरी विविध उपाययोजना करण्यात मग्न आहेत. घड लावणे, कॅनॉपी व्यवस्थापनासह प्रतिबंधक फवारणी, खत व्यवस्थापनासही प्राधान्य दिले जात आहे..Agriculture News : द्राक्ष पंढरीत वाइनचा 'नशा' उतरला! अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात एक कोटी लिटरची घट.द्राक्ष बागेत वाढत्या तापमानामुळे आणि अचानक होणाऱ्या हवामान बदलामुळे सन बर्निंग ही समस्या जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. याचा थेट परिणाम घडाच्या गुणवत्तेवर व उत्पादनावर होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढील काळजीपूर्वक उपाययोजना केल्यास नुकसान टाळता येऊ शकते. .उन्हामुळे किंवा तापमानातील अचानक चढ-उतारामुळे द्राक्षाच्या मण्यांवर भाजल्यासारखी लक्षणे दिसतात. मणी सुकणे, रंग बदलतो. ते टाळण्यासाठी कॅनॉपी व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. द्राक्ष बागेतील प्रत्येक घड शक्यतो सावलीत राहील याची खबरदारी घेतली जात आहे. योग्य पद्धतीने पानांची मांडणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. .Kashmir Saffron Crisis: साळिंदरांचा केशर उत्पादनाला फटका; काश्मीरमध्ये शेतकऱ्यांपुढे हवामान बदलासह आणखी संकट.घड बांधणीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. घड बांधणीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण केल्यास पुढील टप्प्यातील ताण कमी होतो व सन बर्निंगचा धोका घटतो. फळ छाटणीनंतर ६५ ते ८५ दिवसांत घड कमी हाताळावेत, असाही सल्ला दिला जातो आहे. या कालावधीत घडांना शक्यतो हात लावू नये. .जास्त हालचाल केल्यास मण्यांना इजा होऊन सन बर्निंग वाढू शकते. सुकलेले मणीही त्वरित काढू नयेत. या काळात अतिरिक्त किंवा अपुरे पाणी देणे टाळावे. पाणी नियोजन संतुलित ठेवावे. अति संजीवकांचा वापर टाळावा,.शिफारस केलेल्या प्रमाणातच संजीवक वापरावेत, तापमानातील चढ-उतारांवर लक्ष ठेवावे लागते. कमाल व किमान तापमानात मोठा फरक झाल्यास सन बर्निंगचा धोका वाढण्याची शक्यता असते. विशेषतः थंडीच्या दिवसांत ही समस्या अधिक तीव्र होते. सावलीतील घडांनाही धोका पोहोचू शकतो. सन बर्निंग ही केवळ हवामानजन्य समस्या नसून व्यवस्थापनातील चुका याला कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे वेळेवर निरीक्षण, संतुलित पाणीपुरवठा आणि योग्य कॅनॉपी व्यवस्थापन केल्यास मोठे नुकसान टाळता येऊ शकते.’जयसिंग यादव, द्राक्षातील जाणकार, सोनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.