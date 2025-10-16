पश्चिम महाराष्ट्र

GST Raids: पलूस, इस्लामपूरमध्ये ‘जीएसटी’ पथकांचे छापे; पलूसला बनावट बिलाद्वारे घोटाळा; इस्लामपुरात करचुकवेगिरीच्या संशयातून कारवाई

Palus Hit by Fake Bill Scam: कोल्हापूर विभागाला माहिती मिळाल्यानंतर केंद्रीय जीएसटीच्या कोल्हापूर विभागाच्या अन्वेषण शाखेच्या पथकाने आज रामानंदनगर येथे पडताळणीसाठी जाऊन तपासणी केली असता नमूद पत्त्यावर प्रत्यक्षात कोणतीही फर्म अस्तित्वात नसल्याचे समोर आले.
सकाळ वृत्तसेवा
इस्लामपूर, सांगली : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विभागाच्या दोन पथकांनी आज सांगली जिल्ह्यातील पलूस आणि इस्लामपूरमध्ये कारवाई केली. रामानंद नगर येथील पत्त्यावर नोंद असलेल्या फर्मच्या नावे बनावट बिलाद्वारे बारा कोटींचा घोटाळा केल्याचे समोर आले. इस्लामपुरात एका तंबाखू व्यापाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली.

