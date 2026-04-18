Sangli Crime : मुलाच्या वाढदिवसाला आला नसल्याच्या कारणातून गोळीबार; एक जखमी, गुन्हेगार टोल्या पोतदारसह तिघांवर गुन्हा दाखल

सांगली - शहरातील राम मंदिर चौकातील पंचमुखी मारूती रस्ता परिसर गोळीबाराने हादरला. मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास रेकॉर्डवरील गुन्हेगार टोल्या उर्फ प्रफुल्ल अरूण पोतदार (रा. सम्राट व्यायाम मंडळ, सांगली) याने गावठी कट्ट्यातून केलेल्या गोळीबारात एकजण जखमी झाला आहे. निलेश प्रमोद जाधव (२९, रा. हिराबाग कॉर्नर, सांगली) या जखमी झाला असून त्याचा पायात गोळी लागली आहे..दरम्यान, टोल्या याच्यासह दिलावर जमादार (रा. सम्राट व्यायाम मंडळ, सांगली), सुधीर उर्फ कांच्या माळी (रा. शामरावनगर, सांगली) अशा तिघांवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. टोल्याच्या मुलाच्या वाढदिवसाला अजय माने आला नसल्याच्या कारणातून झालेल्या वादातून ही घटना घडली. गोळीबाराच्या घटनेमुळे सांगली हदरली आहे..घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, संशयित टोल्या पोतदार हा पोलिस रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. काल रात्री उशीरा तो आणि साथीदार दिलावर जमादार, कांच्या माळी राममंदिरजवळील पंचमुखी मारूती रस्ता परिसरात थांबले होते. त्यावेळी जखमी निलेश प्रमोद जाधव आणि त्याच्या आत्तेभाऊ अजय माने हे देखील त्याठिकाणी आले होते. अजय माने हा टोल्या पोतदार याच्या मुलाच्या वाढदिवाला आला नव्हता..वाढदिवसाला का आला नाही, असे म्हणत टोल्या आणि अजय माने यांच्या वादावादी झाली. वाद टोकाला गेल्यानंतर अजय माने याला जिवंत सोडणार नाही, अशी धमकी टोल्याने दिली. त्यानंतर संशयित दिलावर जमादार याच्या कंबरेला लावलेले पिस्तूल काढत हवेत एक राऊंड फायर केला. त्याचवेळी दिलावर जमादार हा हातात कोयता घेऊन आला. टोल्या पोतदार याने अजय मानेच्या दिशेने पिस्तूल रोखली. त्यावेळी जखमी निलेश जाधव हा टोल्या पोतदार याला रोखण्यासाठी गेला..त्यावेळी जाधव याच्यावर गोळीबार करण्यात आला. पिस्तूलमधील गोळी जाधव याच्या गुडघ्याखाली लागली. त्यात तो जखमी अवस्थेत पडला. त्यानंतर टोल्या याच्यासह साथीदारांनी पळ काढला. जखमी निलेश जाधव याच्या तातडीने उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर उपचार सुरू आहे. त्यानंतर त्याने दिलेल्या जबाबानंतर गुन्हा नोंद करण्यात आला..दरम्यान, मोठा आवाज झाल्यानंतर परिसरात खळबळ उडाली. गोळीबार झाल्याची बातमी वाऱ्या सारखी शहरात पसरली. शहर पोलिसांचे पथक तातडीने घटनास्थळी आले. यावेळी अपर पोलिस अधीक्षक कल्पना बारवकर, शहरचे उपविभागीय अधिकारी संदीप भागवत, एलसीबीचे निरीक्षक संजीव झाडे, शहरचे निरीक्षक अरुण सुगांवकर यांनी तातडीने धाव घेतली. तपासाच्या सूचना दिल्या. टोल्याच्या शोधासाठी तत्काळ दोन पथके रवाना करण्यात आली आहे. शहराच्या भर वस्तीत गोळीबार झाल्याने खळबळ उडाली असून सातत्याने होणारे, खून, खुनीहल्ले यामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे.