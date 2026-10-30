Siddharth Done Maharaj Bhakankun : 'अंडरवर्ल्ड डॉनचा खात्मा ते 'भारत हिंदू राष्ट्र होणार...'; श्रीक्षेत्र आप्पाचीवाडीत डोणे महाराजांची भाकणूक, तिसऱ्या महायुद्धाबाबतही केली भविष्यवाणी

कोगनोळी : निपाणी तालुक्यातील श्रीक्षेत्र आप्पाचीवाडी-कुर्ली येथे दरवर्षी मोठ्या भक्तिभावाने साजऱ्या होणाऱ्या हालसिद्धनाथ यात्रेच्या मुख्य दिवशी (Halasiddhanath Yatra 2026 latest news) गुरुवारी (ता. २९) कर्नाटक, महाराष्ट्र तसेच गोवा राज्यातील लाखो भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. “हालसिद्धनाथ महाराज की जय....” व “चांगभलं....”च्या जयघोषाने संपूर्ण यात्रास्थळ दुमदुमून गेले होते..यात्रेचा मुख्य सोहळा पहाटेपासूनच सुरू झाला. नाथांच्या दर्शनासाठी पहाटेपासूनच भाविक रांगेत उभे राहिले. सिद्धार्थ डोणे महाराज यांच्या भाकणुकीची सर्वांना आतुरता होती. पहाटे पारंपरिक विधी, अभिषेक, पूजनानंतर सिद्धार्थ डोणे महाराज यांनी नाथांची भाकणूक केली. या भाकणुकीसाठी हजारो भाविकांनी उपस्थित राहून भक्तिभावाने ती ऐकली..मुख्य दिवशी नाथांची भव्य पालखी प्रदक्षिणा निघाली. ढोल-ताशे, टाळ-मृदुंग, भजन व दिंडींसह पालखीच्या मार्गावर भक्तांनी फुलांची उधळण करत उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. पालखी मार्गावर “नाथांचा जयजयकार” करत भाविक भक्तिरसात रंगून गेले. मंदिर परिसर, मुख्य रस्ता आणि संपूर्ण आप्पाचीवाडी गाव विद्युत रोषणाईने उजळले होते. विविध ठिकाणी आकर्षक तोरण, दिव्यांची सजावट व रंगीबेरंगी फलकांनी यात्रास्थळ नटले होते..Pattankodoli Birdev Yatra Farande Baba Bhakanuk : राज्यासह केंद्रात राजकीय उलथापालथ होईल, देशात आंदोलने होतील; पट्टणकोडोली फरांडे बाबांची भाकणूक उत्साहात संपन्न.दिवसभर धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमदिवसभर विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडले. कीर्तन, प्रवचन आणि माहात्म्य कथांचे आयोजन करण्यात आले होते. संत विचारांचे मोलाचे संदेश देणारे कीर्तनकार आणि प्रवचनकार यांनी नाथांच्या जीवनातील शिकवणीवर प्रकाश टाकला. यात्रेच्या निमित्ताने परिसरातील सामाजिक संस्थांनी मोफत पाणी व वैद्यकीय सुविधा केंद्र उभारले होते. दुपारी मंदिर परिसरात हजारो भाविकांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले..यात्रेचे थेट प्रक्षेपणया वर्षीची यात्रा पारंपरिक सोहळ्यांसह आधुनिक व्यवस्थापनाचे दर्शन घडवणारी ठरली. सोशल मीडियावरूनही यात्रेचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले होते. त्यामुळे दूरवरच्या भाविकांनाही दर्शन घेता आले. ग्रामस्थ, यात्रा समिती सदस्य आणि स्वयंसेवक यांच्या परिश्रमामुळे संपूर्ण कार्यक्रम सुरळीत व यशस्वीपणे पार पडला..Crop Loss Compensation : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! खात्यात जमा होणार 2500 रुपये; सरकारचा अधिकृत आदेश जारी, 50 लाख शेतकऱ्यांना लाभ अपेक्षित, 17 अटी लागू.नाथांवरील भक्तिगीतांनी वातावरण भक्तिमययात्रेच्या सुरळीत आयोजनासाठी पोलिस प्रशासन, ग्रामपंचायत व यात्रा समितीने विशेष व्यवस्था केली होती. वाहतूक नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था आणि वैद्यकीय सुविधा यासाठी शेकडो स्वयंसेवक कार्यरत होते. रात्री मंदिर परिसरात भजन व कीर्तन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रसिद्ध भजनी मंडळांनी नाथांवरील भक्तिगीते सादर करून वातावरण अधिक भक्तिमय केले. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या सोहळ्यात भाविक सहभागी झाले. त्या क्षणी संपूर्ण आप्पाचीवाडी भक्तिभाव, आनंद आणि नाथांच्या जयघोषांनी उजळून निघाली..भेसळयुक्त भंडारा जप्तमाजी ग्रामपंचायत सदस्य बाबुराव खोत यांनी विहिरीचे पाणी पाच दिवस यात्रेसाठी दिले आहे. बंदोबस्तासाठी यात्रेत होमगार्ड, पोलिस तैनात आहेत. यंदा यात्रा शिस्तबद्ध पद्धतीने भरविली आहे. भाविकांसाठी पाणी, स्वच्छतागृह, राहण्याची सोय, दर्शन व्यवस्था, ग्रामपंचायतीकडून भंडाऱ्याची पाहणी केली होती. भेसळयुक्त भंडारा ग्रामविकासाधिकारी लक्ष्मण पारे, संजय खोत यांनी पाहणी करून जप्त केला..भाकणुकीतील महत्त्वाचे मुद्देभारत देश हिंदू राष्ट्र होईल....भारताचा जयजयकार होईल....अंडर वर्ल्ड डाॅनचा खात्मा होईल....जगात तापमानाचा धोका वाढेल....जगात तिसरे महायुद्ध होईल....निष्पाप लोकांचे बळी जातील....भारत देशात दुष्काळ पडेल....नद्या कोरड्या पडतील....पाण्यासाठी आणीबाणी येईल....पिण्याच्या पाण्यासाठी पाळी लागेल....जनावरांच्या मासापासून माणसाला रोगराई वाढत जाईल.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.