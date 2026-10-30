पश्चिम महाराष्ट्र

Siddharth Done Maharaj Bhakankun : 'अंडरवर्ल्ड डॉनचा खात्मा ते 'भारत हिंदू राष्ट्र होणार...'; श्रीक्षेत्र आप्पाचीवाडीत डोणे महाराजांची भाकणूक, तिसऱ्या महायुद्धाबाबतही केली भविष्यवाणी

Appachiwadi Kurli Halasiddhanath temple yatra : निपाणी तालुक्यातील आप्पाचीवाडी-कुर्ली येथे हालसिद्धनाथ यात्रेला लाखो भाविकांनी गर्दी केली. सिद्धार्थ डोणे महाराजांच्या भाकणुकीत तिसरे महायुद्ध, दुष्काळ, तापमानवाढ आणि पाणीटंचाईविषयी भाकीत करण्यात आले.
Siddharth Done Maharaj annual predictions 2026

Siddharth Done Maharaj annual predictions 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोगनोळी : निपाणी तालुक्यातील श्रीक्षेत्र आप्पाचीवाडी-कुर्ली येथे दरवर्षी मोठ्या भक्तिभावाने साजऱ्या होणाऱ्या हालसिद्धनाथ यात्रेच्या मुख्य दिवशी (Halasiddhanath Yatra 2026 latest news) गुरुवारी (ता. २९) कर्नाटक, महाराष्ट्र तसेच गोवा राज्यातील लाखो भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. “हालसिद्धनाथ महाराज की जय....” व “चांगभलं....”च्या जयघोषाने संपूर्ण यात्रास्थळ दुमदुमून गेले होते.

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