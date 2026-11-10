Annasaheb Jolle Halsiddhnath Sugar Factory: निपाणीच्या हालसिद्धनाथ साखर कारखान्याची २०२६-२७ हंगामासाठी ३७७० रुपये पहिली उचल जाहीर

निपाणी : येथील हालसिद्धनाथ सहकारी साखर कारखान्याची २०२६-२७ साठी गाळपास येणाऱ्या उसाची प्रति टन ३७७० रुपये पहिली उचल जाहीर केल्याची माहिती कारखान्याचे मार्गदर्शक व बेळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जोल्ले यांनी मंगळवारी (ता. १०) दिली. येथील कारखाना कार्यस्थळावर आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. .अण्णासाहेब जाल्ले म्हणाले, कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पुरवठा केलेल्या उसाच्या मोबदल्यात आजवर सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये इतरांपेक्षा ज्यादा दर दिला आहे. यंदाही पहिली उचल ३७७० रुपये असेल गाळप हंगाम संपल्यावर अंतिम साखर उतारा साडे अकरा वर असेल तर १०० रुपये जमा होतील. शिवाय साखरेचा सरासरी विक्री दर ५० रुपये राहिल्यास २०० रुपये, ५५ रुपये राहिल्यास ४०० रुपये पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी अदा केले जाईल..कारखान्याने विश्वासाच्या बळावर शेतकरी, ऊस उत्पादक सभासदांचा विश्वास संपादन केला आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष जयकुमार खोत म्हणाले, अण्णासाहेब जोल्ले व आमदार शशिकला जोल्ले यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्याने प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू ठेवली आहे. कारखान्याने चालू हंगामासाठी जाहीर केलेला दर सहकारी कारखान्यांमध्ये प्राप्त स्थितीत उच्चांकी आहे. .त्यामुळे ह्या हंगामात शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त ऊस कारखान्याला पाठवून सहकार्य करावे. बैठकीस माजी उपनगराध्यक्ष सुनील पाटील, संचालक जयवंत भाटले, राजू गुंदेशा, सुहास गुगे, रावसाहेब फराळे, डॉ. सुदर्शन मुराबट्टे, बाळासाहेब कदम यांच्यासह संचालक, हितचिंतक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.