Pune Graduate Constituency : लेंगरेच्या निंबाळकरांची नात झाली आमदार! पुणे पदवीधरमधून माजी IAS अधिकाऱ्याच्या लेकीच्या अंगाला गुलाल, वाचा हर्षदा यांचा थक्क करणारा प्रवास

सांगली : आजोळ सांगली... मूळगाव सातारा...जन्म सोलापूरचा...शिक्षण कोल्हापुरात...तर सासर पुण्यात...असा प्रवास झालेल्या हर्षदा देशमुख-जाधव यांच्या अंगावर विजयाचा गुलाल पडला. पुणे पदवीधर मतदारसंघात त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचा झेंडा (Pune Graduate Constituency election result) फडकवला. जन्मल्यापासून पाच जिल्ह्यांशी विविध कारणांनी संबंध आलेल्या हर्षदा यांनी लक्षवेधी विजय नोंदवला. खानापूर तालुक्यातील लेंगरे गावच्या नाईक-निंबाळकर घराण्याची ही नात राज्याच्या विधिमंडळात आमदार म्हणून जात आहे..सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील लोधवडे हे हर्षदा यांचे मूळ गाव. त्यांचे वडील प्रभाकर देशमुख यांचा प्रांताधिकारी ते विभागीय आयुक्त असा प्रवास बहुतांश पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत झाला. सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी, पंढरपूर व पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे त्यांनी प्रांताधिकारी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम केले. पुढे ते भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) दाखल झाले. त्यांची सोयरिक लेंगरे (ता. खानापूर) येथील नाईक-निंबाळकर या जमीनदार घराण्यातील अनुराधा यांच्याशी जमली. त्यांचे वडील दत्ताजीराव रामचंद्र नाईक-निंबाळकर सातारा जिल्हा लोकल बोर्डाचे दोनदा सदस्य व लेंगरे गावचे माजी सरपंच होते..हर्षदा यांचे मामा अमृतराव नाईक-निंबाळकर हे व्यावसायिक असून शिक्षण क्षेत्रात सक्रिय आहेत. डी. आर. नाईक निंबाळकर या शिक्षण संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष असून त्यांचा खानापूर-विटा परिसरात मोठा शैक्षणिक व्याप आहे. त्यांचे दुसरे मामा धैर्यशील नाईक-निंबाळकर हे पुणे येथे व्यावसायिक आहेत. हर्षदा यांचे बालपण विविध ठिकाणी गेले. देशमुख सोलापुरात कार्यरत असताना हर्षदा यांचा जन्म झाला. कोल्हापुरात त्यांचे पहिली ते दहावी शिक्षण झाले. पुढील शिक्षण त्यांनी पुण्यात घेतले. त्यानंतर लंडन येथे दोन वर्षे उच्च शिक्षण घेतले..Gokul Chairman Election Controversy : नविद 'गोकुळ'चे अध्यक्ष व्हावेत हे मुख्यमंत्र्यांसमोर ठरलं, नाव सुचविण्याबाबत सतेज पाटलांचा काही संबंध नाही; हसन मुश्रीफांनी स्पष्टच सांगितलं.प्रभाकर देशमुख हे कोल्हापूर येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पुणे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. राज्याचे कृषी आयुक्त, जलसंधारण आणि रोहयो सचिव, पुणे व कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त म्हणून त्यांनी प्रभावी काम केले. त्यामुळे पाच जिल्ह्यांशी त्यांचा निकटचा संबंध राहिला..Shahu Maharaj on Gokul : 'गोकुळमध्ये जातीयवाद-धर्मवादाचा प्रश्नच येत नाही'; शाहू महाराजांनी मुश्रीफांचा दावा काढला खोडून, कामकाज सुरळीत करण्यासाठी सुचवला 'हा' पर्याय.दरवर्षी दिवाळी आणि उन्हाळी सुटीच्या निमित्ताने हर्षदाचा आजोळशी संपर्क होता. सायकलिंग, पोहणे, बैलगाडी चालवणे त्या लेंगरे गावातच शिकल्या. आजी इंदिराबाई निंबाळकर यांच्याशी त्यांचा स्नेह कायम आहे. गावात दोन एकरात राधा-कृष्णाचे सुंदर मंदिर साकारले आहे. त्याच्या दर्शनाला हर्षदा कायमच येते. ग्रामीण संस्कृतीशी त्यांचा लहानपणापासूनच संबंध आहे. भाची आमदार झाल्याने तिने वडिलांसह आजोबांचाही सामाजिक सेवेचा वारसा जपल्याचे समाधान आहे.-अमृतराव नाईक-निंबाळकर, लेंगरे, हर्षदा यांचे मामा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.