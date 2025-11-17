Kagal Nagarparishad Election : हसन मुश्रीफ-समरजित घाटगे एकत्र; कागल नगरपरिषद बिनविरोध करण्याचा संकल्प

कागल - कागल नगरपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि छत्रपती शाहू आघाडीने अनपेक्षितरित्या हातमिळवणी केली आहे. या नव्या राजकीय घडामोडीबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे सविस्तर स्पष्टीकरण दिले..या आघाडीचा निर्णय अत्यंत अचानक घ्यावा लागल्याची कबुली देताना मुश्रीफ म्हणाले, 'प्रमुख कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत न झाल्याबद्दल मी सर्वांची माफी मागतो.'त्यांनी पुढे सांगितले की, 'माझे ज्येष्ठ सहकारी माजी आमदार संजयबाबा घाटगे व त्यांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घ्यावा लागला, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा विश्वासघात होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल.'.कागल शहर आणि तालुक्याच्या विकासासाठी ही आघाडी झाल्याचे स्पष्ट करताना मुश्रीफ म्हणाले, 'विनाकारण सुरू असलेला संघर्ष थांबवून विकासवेग वाढवणे आणि जनतेच्या हितासाठी अधिक काम करणे हा एकमेव उद्देश आहे. यात कोणताही दुसरा हेतू नाही.'.१८ नोव्हेंबरला संयुक्त पत्रकार परिषदया घडामोडींची पुढील दिशा सांगण्यासाठी मंगळवार, १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता मटकरी हॉलमध्ये हसन मुश्रीफ आणि समरजीतसिंह घाटगे संयुक्त पत्रकार परिषद घेणार आहेत..‘इतिहासाची पुनरावृत्ती’ — मुश्रीफकागल तालुक्यात यापूर्वीही विरोधकांनी एकत्र येऊन विकासासाठी काम केल्याची आठवण करून देत मुश्रीफ म्हणाले, 'कै. शामराव भिवाजी पाटील–सदाशिवराव मंडलिक, सदाशिवराव मंडलिक–विक्रमसिंहराजे घाटगे, आणि नंतर मी व संजयबाबा घाटगे अशी युती तालुक्याने पाहिली आहे. म्हणूनच कागल तालुका हे जिल्ह्याच्या राजकारणाचे विद्यापीठ मानले जाते.'कार्यकर्त्यांच्या मनात निर्माण झालेला ‘ईडी’ संदर्भातील संभ्रमही चर्चेनंतर दूर झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. 'देर आए… दुरुस्त आए!' असा उल्लेख त्यांनी केला..बिनविरोध निवडणुकीच्या दिशेने प्रयत्ननगराध्यक्षासह सर्व उमेदवार प्रचंड मतांनी निवडून आणण्याचे आवाहन करताना मुश्रीफ म्हणाले, 'आता आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व छत्रपती शाहू आघाडीच्या सर्व उमेदवारांना विजयी करून कागल नगरपरिषद बिनविरोध करण्यासाठी जिवाचे रान करुया.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.