अध्यक्ष रजेवर असल्याने खासदार महास्वामींची सुनावणी 27 जानेवारीला 

सोलापूर : सोलापूरचे भाजप खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर शिवाचार्य महास्वामी ऊर्फ नुरंदस्वामी गुरुबसय्या हिरेमठ यांच्याकडे असलेला बेडा जंगम जातीचा दाखला बनावट असल्याचा अहवाल जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला प्राप्त झाला आहे. या अहवालानुसार खासदार डॉ. महास्वामी यांना समितीने नोटीस बजावली असून या नोटीसवर आज सुनावणी होती. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्षच आज रजेवर असल्याने या सुनावणीसाठी आता 27 जानेवारीची तारीख देण्यात आली आहे.

अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेल्या सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून 2019 च्या निवडणुकीत खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर शिवाचार्य महास्वामी हे भाजपकडून विजयी झाले आहेत. खासदार महास्वामी यांच्या जात प्रमाणपत्रबद्दल प्रमोद गायकवाड, मिलिंद मुळे व विनायक कंदकुरे यांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला आहे. लिंगायत हा पंथ असून अनुसूचित जाती पैकी नाही.

