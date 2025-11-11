Atpadi Market Committee: आटपाडी बाजार समितीत डाळिंबाचे दर तेजीत; सततच्या पावसाने उत्पादन घटले, पुणे बाजारातही मिळतो चांगला भाव

आटपाडी : मे महिन्यात हंगाम धरलेल्या बागेच्या डाळिंबाचे सौदे व्यवहार सुरू झाले आहेत. मे महिन्यातील पावसामुळे उत्पादन कमी झाल्याने दर तेजीत आहेत. दर्जेदार डाळिंबाचे व्यवहार १३० ते १५५ रुपये किलो या दरम्यान सुरू आहेत. पुणे बाजारपेठेत भाव १३० ते १७० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. स्थानिक आटपाडी बाजार समितीच्या लिलावात १०० ते १३५ रुपयांपर्यंत दर आहेत. आवक कमी असल्याने दर चांगलेच तेजीत आहेत..Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात.. .मे महिन्यात अक्षय्य तृतीयेच्या मुहुर्तावर सुमारे २५ टक्के शेतकऱ्यांनी डाळिंबाच्या बागा धरल्या होत्या. याच महिन्यात १३ मे रोजी झालेल्या मुसळधार पावसाने हंगामावर मोठा परिणाम झाला. पाऊस सलग १७ दिवस कोसळल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांना मे अखेरपर्यंत हंगाम पुढे ढकलावा लागला. सततच्या पावसामुळे बागांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. मोठ्या प्रमाणावर फूलगळ झाल्याने अपेक्षित सेटिंग झाली नाही; अनेकांनी बागा अर्ध्यावरच सोडून दिल्या. परिणामी, हंगाम धरलेल्या क्षेत्राच्या तुलनेत उत्पादनात मोठी घट झाली आहे..पावसाच्या तडाख्यातून वाचलेल्या डाळिंबांचे गेल्या दहा दिवसांपासून व्यवहार सुरू झाले आहेत. दररोज दरात वाढ होत असून, दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण डाळिंबाचे व्यवहार १२५ रुपयांपासून सुरू होऊन १५५ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. सततच्या पावसामुळे निकृष्ट डाळिंबाचे प्रमाण जास्त आहे. खरेदीसाठी परराज्यांतून मोठ्या संख्येने व्यापारी दाखल झाले आहेत; मात्र त्यांना अपेक्षित प्रमाणात माल मिळत नसल्याचे चित्र आहे..गेल्या दोन–तीन वर्षांपासून अनेक शेतकरी पुणे येथील गुलटेकडी बाजार समितीच्या लिलावात डाळिंब पाठवू लागले आहेत. तेथे जास्त भाव मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांचा कल पुणे बाजारपेठेकडे वाढू लागला आहे. सध्या तेथे आकार आणि गुणवत्तेनुसार दर १४० पासून २०० रुपयांपर्यंत किलोचे दर आहेत. सरासरी पुणे बाजारात भाव १६० रुपयांपर्यंत मिळत आहेत. संजय अनपट यांच्या अडतीवर सरासरी १७० ते १७५ पर्यंत दर मिळाले आहेत. इतर अडत्यांवरही असेच भाव आहेत. स्थानिक व्यापाऱ्यांपेक्षा पुणे बाजारात १५ ते २० जास्त भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल पुण्याकडे वाढला आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.आटपाडी बाजार समितीच्या लिलाव बाजारात सरासरी ८ हजार क्रेट एवढी अवक असायची; मात्र मालाच्या तुटवड्यामुळे ती ५,५०० ते ६,००० क्रेटांपर्यंत खाली आली आहे. येथे दर ६० ते १३५ रुपयांदरम्यान आहेत. यंदा डाग आणि कुज असलेल्या निकृष्ट डाळिंबाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे चांगल्या दर्जाच्या मालाला चांगला भाव मिळत आहे. येणारे २० ते २५ दिवसांत मे महिन्यातील डाळिंब संपल्यानंतर तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जुलै महिन्यातील बागा ७० टक्क्यांहून अधिक वाया गेल्याने डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात आवक कमालीची घटू शकते. त्यामुळे यंदा डाळिंबाचे दर तेजीत राहण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.