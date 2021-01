सांगलीत मुहूर्ताच्या हळदीला 11 हजार 200 रूपये उच्चांकी दर 

सांगली- येथील सांगली कृषि उत्पन्न बाजार समितीतर्फेआज नविन हळद शेतीमाल सौदयाचा प्रारंभ सभापती दिनकर पाटील यांच्याहस्ते करण्यात

आला. मुहूर्ताच्या सौद्यात राजापुरी हळदीला 11 हजार 200 रूपये क्विंटल इतका जास्तीत जास्त दर मिळाला. नविन हळद सौद्याचा प्रारंभ मे.गणपती जिल्हा कृषि औद्योगिक सहकारी सोसायटी या दुकानातून झाला. जय श्रीराम टेडींग कपंनी या दुकानामधील हळद सौद्यामध्ये बावची (ता. वाळवा) येथील शेतकरी सतीश कोकाटे यांच्या राजापूरी हळदीला क्विंटलल 11 हजार 200 रूपये इतका उच्चांकी दर मिळाला. सदरची हळद मनाली ट्रेडींग कंपनी यांनी खरेदी केलेली आहे. आजच्या मुहूर्ताच्या हळद सौद्याठी क्विंटलला कमीत कमी पाच हजार रूपये व जास्तीत जास्त 11 हजार 200 रूपये इतका दर मिळाला आहे. मुहूर्ताच्या हळद सौद्यासाठी व्यापारी प्रतिनिधी संचालक शितल पाटील, मुजीर जांभळीकर, हमाल प्रतिनिधी संचालक बाळासाहेब बंडगर, संचालक जीवन पाटील, व्यापारी मनोहरभाई सारडा, गोपाळ मर्दा, माजी महापौर सुरेश पाटील, सत्यनारायण अटल, मधूकर काबरा, राजेंद्र मेणकर, हमाल पंचायतीचे विकास मगदूम, बाजार समितीचे प्र.सचिव आर. ए. पाटील, हळद सोदे विभाग

प्रमुख एम. के. रजपूत आदींसह आडते, व्यापारी, हमाल, तोलाईदार व शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते. बाजार समितीमध्ये होणाऱ्या सौद्यासाठी शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त हळद आणावी असे आवाहन सभापती पाटील व प्रभारी सचिव पाटील यांनी केले. "" बाजार समिती सांगली येथे शेतकऱ्यांनी हळद व बेदाणा घेऊन यावा. शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या शासनाच्या हळद/बेदाणा शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा.''

-सभापती दिनकर पाटील (बाजार समिती सांगली)



Web Title: A high price of Rs. 11,200 for turmeric of Sangli Muhurat