भयानकच...येथे दारू पाजून तरूणीवर केला बलात्कार : दोघांना तत्काळ अटक

मिरज- संचारबंदीची कडक अंमलबजावणी सुरू असतानाही शहरातील रेल्वे स्थानक परिसरात दोघा तरुणांनी एका तरुणीस दारू पाजुन तिच्यावर बलात्कार केला. या दोघांनाही महात्मा गांधी चौक पोलिस पोलिसांनी काही तासात अटक केली. अक्षय कलशेट्टी आणि राजू अच्युधन अशी अटक केलेल्या तरुणांची नावे आहेत. त्यांना न्यायालयाने सात दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. बुधवारी ( ता 22 ) रोजी रात्री ही घटना घडली. पीडित तरुणी ही कोल्हापूर जिल्ह्याच्या एका खेड्यातील आहे. ती विमनस्क अवस्थेत रेल्वेस्थानकाच्या निर्मनुष्य भागात फिरत असताना तिला दोघा संशयितांनी गाठले. आणि तुझ्याकडे काम आहे असे सांगून तिला दारू पाजली. आणि बलात्कार करून तिथेच सोडून दिले. संबंधीत तरुणीने याबाबत बस स्थानक परिसरात फिरणाऱ्या पोलिसांना याची माहिती सांगितली. संबंधित तरुणीने सांगितलेल्या केवळ वर्णनावरून महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण कुमार कांबळे यांनी दोघा तरुणांना केवळ काही तासात अटक केली. पोलिसी खाक्‍या दाखवताच दोघांनीही गुन्हा कबूल केला. दोघांनाही तातडीने न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने या दोघांनाही सात दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला. महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण कुमार कांबळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यासाठी रात्रभर शोध मोहीम राबवली. बलात्कार केलेल्या दोघा तरुणांची पार्श्वभूमीही गुन्हेगारी स्वरूपाची असल्याचा संशय सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीणकुमार कांबळे यांनी व्यक्त केला. राज्य उत्पादन शुल्कचे धिंडवडे संचारबंदी काळातही मिरज शहरासह ग्रामीण भागातही राजरोसपणे गावठी आणि इंग्लिश दारूची विक्री सुरू आहे. या बलात्काराच्या घटनेत संशयितांनी उपलब्ध केलेली दारूही अशाच प्रकारे मिळवली आहे. त्यामुळे बलात्काराच्या घटनेनंतर राज्य उत्पादन शुल्कच्या कारभाराचे पुन्हा एकदा धिंडवडे निघाले आहेत.



