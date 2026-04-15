flood Protection House: हायड्रॉलिक जॅकद्वारे चार फुटाने घरच उचलले; शामरावनगरमध्ये अनोखी उपाययोजना; एक महिन्यात काम फत्ते!

-अजित कुलकर्णी सांगली: महापूर आलाय, साहित्य गोळा करुन स्थलांतरित व्हा.गटारीचे पाणी दारात आलेय, डासांचा उपद्रव वाढलाय, यासारख्या कटकटीतून दिलासा मिळण्याचा मार्ग आला आहे. जमिनीपासून दहा फुटापर्यंत घर उचलून ते स्थिरस्थावर करण्याचे तंत्र आलेय. सांगलीत शामरावनगर परिसरात स्लॅबचे घर चार फुटांनी हायड्रॉलिक जॅकने उचलून त्याची उंची वाढवण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. .२८ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या आरसीसी घराचा 'मेकओव्हर' झाला आहे. भरपूर उंचीसह मजबूत आधार झाल्याने घराला नवा लूक प्राप्त झाला आहे. पाया, कॉलम, बीम व स्लॅबला जराही तडा न जाता एक महिन्यात हा प्रयोग यशस्वी झाला; हे विशेष. शामरावनगर म्हणजे गैरसोयींचे आगार. बशीसारखा आकार असलेल्या या भागात पाण्याचा तळ बारमाही असतो. त्यामुळे रस्त्यासह गटारीसारख्या मुलभूत सेवा-सुविधांची नेहमीच वानवा असते. सिद्धिविनायक चौक परिसरात तर खुल्या गटारीतील पाणी रस्त्यावर येते. गटारी तुडुंब वाहत असल्याने काहींच्या घरात ते दूषित पाणी शिरते. .स्वतः स्थापत्य अभियंता असलेल्या तिलक हेगडे यांनाही या समस्यांचा वारंवार सामना करावा लागत होता. त्यापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी त्यांनी नवीन घर बांधणीचा विचार केला होता. त्याचवेळी गुजरातमधील त्यांच्या एका परिचयाच्या व्यक्तीचे घर लिफ्टिंग तंत्रज्ञानाने सुस्थितीत आणल्याचे पाहण्यात आले. तेच तंत्र त्यांनी सांगलीत आणून त्याद्वारे घराची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे २२०० स्वेअर फुटाचे बांधकाम असलेल्या घराला २८ वर्षे झाल्याने त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. ११ कॉलमच्या ठिकाणी तपासणी करुन हायड्रॉलिक जॅक लावण्यात आले. .घराच्या मूळ रचनेला धक्का न लावता जमिनीपासून टप्प्याटप्याने ते सुमारे चार फुटांनी उचलण्यात आले. त्यासाठी सुमारे ११० हायड्रॉलिक जॅकचा वापर करण्यात आला. ठराविक अंतरावर जॅक लावणे, खिडकीच्या किंवा अन्य मोकळ्या जागांमध्ये विटा घालून तेथे बंदिस्त करणे, आवश्यक त्या ठिकाणी कटिंग करुन कॉलम सांधणे, अशी कामे हरियाणातील १० कुशल मजुरांनी केली. एक महिन्याच्या कालावधीत हे काम पूर्ण करताना सुमारे ६ लाख रुपये खर्च आला..'आधार'ला मिळाला भक्कम आधारशामरावनगर येथे रस्त्यालगतच हेगडे यांचे 'आधार' नावाचे निवासस्थान आहे. 'हाऊस लिफ्टिंग'चा हा प्रयोग करताना अनेक तांत्रिक बाजू महत्वाच्या होत्या. घर एकाचवेळी न उचलता हळूहळू काही इंचांच्या टप्प्यात ते उचलण्यापूर्वी भिंती मजबूत असणे गरजेचे होते. जॅकचा टेकू दिल्यानंतर पाया किंवा भिंतीचे बांधकाम ठराविक वेळेत करणे हे कसब होते. हरियाणाच्या कंपनीने हे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करताना घराची मजबुतीही वाढवली. जॅकचा भक्कम आधार मिळाल्याने हेगडे यांचा दुमजली 'आधार' आता आणखी भक्कम झाला आहे.