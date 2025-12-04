पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : थकीत घरपट्टीधारकांना मनपाचा मोठा दणका! एकाच दिवशी १६ लाखांची वसुली, दोन मालमत्ता सील

Major House Tax Recovery : सलग तीन दिवस चाललेल्या मनपा मोहिमेत थकबाकीदारांवर कडक कारवाई करत तब्बल ७० लाखांची घरपट्टी वसूल; दोन मोठ्या मालमत्तांना सील केल्याने नागरिकांमध्ये खळबळ.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : थकीत घरपट्टीधारकांवर सलग तिसऱ्या दिवशी महापालिकेने कारवाई केली. यावेळी पथकाने दोन मालमत्ता सील केल्या, तर दहा ठिकाणी कारवाई करीत १६ लाख २१ हजार रुपयांची बाकी वसूल केली.

