पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli HSRP : एचएसआरपीच्या नावाखाली वाहनधारकांची लूट; ब्रॅकेटसाठी ५०० रुपयांची सक्ती!

HSRP Number Plate Scam : एचएसआरपी नंबर प्लेटच्या सक्तीमुळे रस्ते सुरक्षेचा उद्देश साध्य होण्याऐवजी सांगलीत वाहनधारकांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. फिटमेंट सेंटरमध्ये सक्तीने ब्रॅकेट विक्री, आरटीओकडून दंड वसुली आणि चुकीच्या माहिती यामुळे नागरिक प्रचंड त्रस्त झाले आहेत.
Vehicle owners at an HSRP fitment center amid complaints of extra charges.

अतुल पाटील : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
सांगली : ‘एचएसआरपी’ फिटमेंट सेंटरमध्ये नंबर प्लेटसोबत सेफ्टी ब्रॅकेट माथी मारण्याचा प्रकार आणि आरटीओने मागील दंड वसूल करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळेच मुदत संपून महिना झाला, तरी एकूण वाहनांपेक्षा निम्म्या वाहनधारकांनीच नवीन नंबर प्लेट बसवून घेतल्या आहेत.

Kolhapur RTO number allotment

