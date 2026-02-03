Sangli HSRP : एचएसआरपीच्या नावाखाली वाहनधारकांची लूट; ब्रॅकेटसाठी ५०० रुपयांची सक्ती!

सांगली : ‘एचएसआरपी’ फिटमेंट सेंटरमध्ये नंबर प्लेटसोबत सेफ्टी ब्रॅकेट माथी मारण्याचा प्रकार आणि आरटीओने मागील दंड वसूल करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळेच मुदत संपून महिना झाला, तरी एकूण वाहनांपेक्षा निम्म्या वाहनधारकांनीच नवीन नंबर प्लेट बसवून घेतल्या आहेत..एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवण्यासाठी नागरिकांचा ओढा कमी होत आहे. ‘एचएसआरपी’ बसवण्यासाठी दुचाकीसाठी ५३१ रुपये, तर चारचाकी तसेच मोठ्या वाहनांसाठी ८८० रुपये खर्च आहे..HSRP Number Plate : ना मुदतवाढ, ना कारवाई! ‘एचएसआरपी’मुळे सांगलीतील लाखो वाहनधारक गोंधळात.‘आरटीओ’ने नेमून दिलेल्या फिटमेंट सेंटरमध्ये वाहनधारक गेल्यानंतर ‘एचएसआरपी’ ही नाजूक आहे, ती सहज तुटू शकते. खबरदारी म्हणून ब्रॅकेट लावण्याचा आग्रह केला जातो. ‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेट खराब झाली, तर नव्याने बसवण्याचा खर्च मोठा आहे, अशी भीती घातली जात असल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे..एप्रिल २०१९ नंतरच्या वाहनधारकांचीही गोची१ एप्रिल २०१९ च्या आधी वाहनाची निर्मिती असेल, तर आरटीओने नेमून दिलेल्या फिटमेंट कंपनीकडे ‘एचएसआरपी’ची मागणी नोंदवली जाते. मात्र, त्यानंतरच्या वाहनांची निर्मिती आणि खरेदी असेल, तर त्याची जबाबदारी विक्रेत्यांकडेच आहे. काही विक्रेत्यांनी वाहनांचे नंबर ग्राहकांना कळविले..HSRP ची मुदत संपली! आता थेट कारवाई होणार? RTO चा इशारा, परिवहन विभागानं काय सांगितलं?.मात्र, त्यांच्या ‘एचएसआरपी’ वाहनांना बसवून दिल्या नाहीत. संबंधित कंपन्यांकडून याप्रकारच्या प्लेट आल्या, तरी ग्राहकांच्या वाहनांना बसवल्या नाहीत. ‘एचएसआरपी’ची सक्ती केल्यानंतर एप्रिल २०१९ नंतरच्या वाहनांनी विक्रेत्यांकडे विचारणा केली, तर त्यांनी सहा वर्षांनंतर आलेल्या ग्राहकांसमोर हात वर केले आहेत. त्यामुळे २०१९ नंतरच्या वाहनधारकांची गोची होत आहे. मजबुती, सुरक्षेबाबत गैरसमज.‘एचएसआरपी’ बसवून देणाऱ्या कंपनीतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, ‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेट ही ॲल्युमिनिअम मटेरियलमध्ये बनली जाते. प्लेट वाकली तरी, पुन्हा सरळ होऊ शकते. ती मजबूत आहे. मजबुतीसाठी कुठल्याही ब्रॅकेटची आवश्यकता नाही. ‘रेक्टो रिफ्लेक्टिंग शीट’मुळे यावरील नंबर ठळक आणि उठावदार दिसतो. किमान सुरक्षेसाठी याचा वापर करण्याचा सल्ला दिला.....अशी होते लूटसांगली जिल्ह्यात काही फिटमेंट सेंटरमध्ये सेफ्टी ब्रॅकेट दुचाकीसाठी १५० ते २०० रुपये, चारचाकीचे ४५० रुपये, तर इतर जिल्ह्यातील आरटीओच्या वाहनाला सांगलीत नंबर प्लेटसोबत सेफ्टी ब्रॅकेट बसवण्यासाठी दुचाकीला २५० रुपये, चारचाकीसाठी ५०० रुपये आकारले जात आहेत..जुने ब्रॅकेट असेल तर, त्यावर एचएसआरपी बसत नसल्याचे सांगून नवीन ब्रॅकेट खरेदी करावे, असं सांगितले जाते. फिटमेंट सेंटरमध्ये नंबर प्लेट बाहेरून काढून आणायला सांगितली जात आहे. त्यासाठी फॅब्रिकेशनवाले ३० ते ५० रुपये आकारत आहेत. फिटमेंट सेंटरच्या जवळ फॅब्रिकेशन असेल तर ठीक नाही, तर विना नंबरप्लेटचे वाहन रस्त्यावर धावले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.