Miraj Crime : बेडगजवळ मोठी कारवाई! ७ लाखांचा पानमसाल्याचा साठा जप्त; तिळवणीतील तरुणाला अटक, वाहनही ताब्यात

मिरज : बेडग (ता. मिरज) जवळ शासनाने प्रतिबंधित केलेला पानमसाला आणि सुगंधी तंबाखूचा सहा लाख ९६ हजार ९६० रुपयांचा साठा पोलिसांनी जप्त केला. मालाची वाहतूक करणारा सहा लाख ५० हजार रुपयांचे वाहनही पोलिसांनी ताब्यात घेतले..याप्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकारी अनिल अरुणराव पवार यांनी बाहुबली सुकुमार चौगुले (वय ३३, तिळवणी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) याच्याविरोधात मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. मंगळवारी (ता. २) रात्री नऊच्या सुमारास बेडग येथील मंगसुळी रस्त्यावर ही कारवाई करण्यात आली..राज्यात गुटखा, सुगंधी तंबाखू, पानमसाल्याच्या विक्रीवर बंदी आहे. तरीही तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा कर्नाटक हद्दीतून राज्यात येतो. याबाबत यापूर्वीही कारवाई करूनही वाहतूक सुरूच आहे. .संशयित चौगुले त्याच्याकडील मालवाहतुकीच्या वाहनातून पानमसाल्याचा साठा घेऊन येत असल्याची खात्री झाल्यानंतर पोलिसांनी तपासणी केली. वाहनामध्ये शासनाने प्रतिबंधित केलेला पानमसाल्याचा साठा मिळून आला. .त्यानंतर संशयितावर कारवाई करत त्याला अटक करण्यात आली. दरम्यान, सीमाभागातून वारंवार आवक होणाऱ्या गुटखा व तत्सम पदार्थांवर कारवाईसाठी पाेलिस सक्रिय झाले आहेत..