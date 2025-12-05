पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Crime : बेडगजवळ मोठी कारवाई! ७ लाखांचा पानमसाल्याचा साठा जप्त; तिळवणीतील तरुणाला अटक, वाहनही ताब्यात

Police Seize Illegal Gutkha Stock : राज्यात बंदी असूनही कर्नाटकातून पानमसाला आणि गुटखा आणण्याचा प्रयत्न; बेडगजवळ पोलिसांनी उघड केला लाखोंच्या साठ्याचा मोठा गुप्त मार्ग
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज : बेडग (ता. मिरज) जवळ शासनाने प्रतिबंधित केलेला पानमसाला आणि सुगंधी तंबाखूचा सहा लाख ९६ हजार ९६० रुपयांचा साठा पोलिसांनी जप्त केला. मालाची वाहतूक करणारा सहा लाख ५० हजार रुपयांचे वाहनही पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

