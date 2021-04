शिक्षण खात्याचा महत्वाचा निर्णय : बेळगावत होणार ७३  'इंग्रजी' शाळा

बेळगाव : शिक्षण खात्याने बेळगाव व चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्ह्यात ७३ सरकारी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार बेळगाव ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघात ५ तर जिल्ह्यातील इतर मतदारसंघांत प्रत्येकी ४ सरकारी इंग्रजी शाळा सुरु केल्या जाणार असून बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात ३४ तर चिक्‍कोडी शैक्षणिक जिल्ह्यात ३९ शाळा सुरु केल्या जाणार आहेत. शिक्षण खात्याने दोन वर्षांपासून राज्यात सरकारी इंग्रजी माध्यम शाळा सुरु करण्यास सुरवात केली आहे. त्यानुसार २०१९- २० च्या शैक्षणिक वर्षात राज्यात पहिल्या टप्प्यात ७० सरकारी इंग्रजी शाळा सुरु केल्या होत्या. मात्र २०२०- २१ च्या शैक्षणिक वर्षावर कोरोनाचे संकट आल्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु करण्यास अडचण निर्माण झाली होती. परंतु येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पुन्हा सरकारी इंग्रजी शाळांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेही वाचा- धक्कादायक! वर्षभरात ८८१ एड्‌सबाधित; ५६ गर्भवतींचा समावेश गेल्या काही वर्षांपासून पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढला आहे. खासगी शाळांमध्ये भरमसाट डोनेशन देऊन सर्वच विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेता नाही. त्यामुळे सरकारतर्फे सरकारी इंग्रजी शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यम सुरु केले जाणार आहे. त्या शाळांमधील शिक्षकांना मे महिन्यात प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच इंग्रजी माध्यम सुरु करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या गोष्टींचीही पूर्तता केली जाणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होणाऱ्या अधिकतर सरकारी इंग्रजी शाळा उर्दु माध्यमांच्या शाळांमध्ये सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण खात्यातर्फे देण्यात आली आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या शाळांमध्ये इतर माध्यमाबरोबरच इंग्रजी माध्यम सुरु केले जाणार आहे. शहर आणि परिसरातील काही शाळांमध्ये दोन वर्षांपूर्वी इंग्रजी माध्यम सुरु करण्यात आले आहे. येणाऱ्या काळात पुन्हा शाळांची संख्या वाढविली जाणार आहे.

-ए. बी. पुंडलिक, जिल्हा शिक्षणाधिकारी संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: Important decision of the education department 73 English schools in Belgaum education marathi news