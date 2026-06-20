पश्चिम महाराष्ट्र

Ishwarpur News : उत्तर अमेरिकेच्या देनाली शिखरावर फडकवला भारताचा तिरंगा! पडवळवाडीच्या संभाजी गुरव यांची ‘षटकार सप्त शिखरांची’ मोहीम

जिद्द, चिकाटी आणि शिस्तबद्ध तयारीच्या जोरावर महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी संभाजी गुरव यांनी उत्तर अमेरिका खंडातील सर्वोच्च शिखर माऊंट देनाली केले सर.
Police Officer Sambhaji Gurav

Police Officer Sambhaji Gurav

sakal

धर्मवीर पाटील
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ईश्वरपूर (जिल्हा सांगली) - जिद्द, चिकाटी आणि शिस्तबद्ध तयारीच्या जोरावर पडवळवाडी, ता. वाळवा येथील तसेच महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी संभाजी गुरव यांनी उत्तर अमेरिका खंडातील सर्वोच्च शिखर माऊंट देनाली सर करत भारताचा तिरंगा आणि महाराष्ट्र पोलीस दलाचा ध्वज अभिमानाने फडकवला आहे. यासोबतच त्यांचा जगातील ७ खंडांमधील सर्वोच्च शिखरे सर करण्याचा ‘षटकार सप्त शिखरांचा’ हा संकल्प त्यांनी पूर्ण केला आहे.

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