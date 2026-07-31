Ishwarpur Encroachment Case : जयंत पाटलांची शिष्टाई फळाला! ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेला एकनाथ शिंदेंची स्थगिती; शिवसेनेच्या जिल्हाध्यक्षांना मोठा दणका

ईश्वरपूर (जि. सांगली) : येथील पेठ-सांगली रोडवरील बसस्थानकाजवळ असलेल्या हाॅटेल व लाॅजिंगच्या इमारतीच्या अतिक्रमण (Ishwarpur Encroachment Case) प्रकरणात नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे व त्यांचे बंधू सुनील मलगुंडे यांना जिल्हाधिकारी मैनाक घोष यांनी अपात्र ठरवलेले होते. यांच्या या आदेशाला उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज स्थगिती दिली. .जयंत पाटील यांनी याप्रकरणात आपली राजकीय ताकद वापरून केलेली शिष्टाई फळाला आली आहे, तर नगरसेवक तथा शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष आनंदराव पवार यांना मोठा दणका बसला आहे. दरम्यान, आनंदराव मलगुंडे उद्या नगराध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारणार आहेत..Satara Farmer Loan Waiver : साताऱ्यातील 31,556 शेतकरी पात्र! अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी जाहीर; तुमच्या गावातील यादी 'येथे' पाहा.११ जुलैला ईश्वरपूर नगरपरिषदेचे विद्यमान नगराध्यक्ष आनंदराव संभाजी मलगुंडे व बंधू सुनील मलगुंडे यांच्या विरोधात दाखल असलेल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्रतेचा आदेश दिला होता. हा जयंत पाटील यांना मोठा धक्का मानला गेला. मात्र, यानंतर जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेत आपली बाजू लावून धरली होती. या कारवाईबाबत १५ दिवसांच्या आत नगरविकास मंत्र्यांकडे दाद मागावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात म्हटले होते. त्यानुसार शिंदे यांच्याकडे दाद मागितल्यानंतर त्यांनी आनंदराव मलगुंडे यांच्यावरील कारवाईला काल स्थगिती दिली..Ratnagiri Bhatye Breakwater Project : रत्नागिरीत 143 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! 'या' भागात सुरू होणार 'सी-प्लेन' सेवा; पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी.शिवसेनेच्या वाहतूक सेनेचे जिल्हाप्रमुख घनश्याम उर्फ जयकर जाधव यांनी या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या बाजूनेच कार्यवाही करतील, अशी चर्चा शहरात सुरू होती. मात्र, त्यांनी स्थगिती आदेश दिल्यामुळे जयंत पाटील यांची राजकीय मुत्सेद्देगिरी पुन्हा एकदा शहरात व तालुक्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.