Jayant Patil : 'रंग बदलनेवालों को बाद में देखेंगे'; हिशेब सगळ्यांचाच होईल असं म्हणत आमदार जयंत पाटलांचा कोणाला इशारा?

ईश्वरपूर : अभी हमारा ध्यान वक्त बदलने पर है, रंग बदलने वालों को हम बाद मे देखेंगे, असे म्हणत सगळ्यांचा हिशोब तर होईलच, असा इशारा आज आमदार जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी येथे विरोधकांना दिला. सत्ता नसतानाही लाखो रुपये आणलेत, विकासासाठी पैसे कसे आणायचे ते या जयंत पाटलाला माहीत आहे. ईश्वरपूरच्या लोकांनी निधीची चिंता करण्याची गरज नाही, असेही ते म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते..जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील यांच्यासह उमेदवार, पक्षाचे पदाधिकारी, प्रमुख नेते उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, ''माजी नगराध्यक्ष जे बोलले ते सभेत ऐकवल्यानंतर वेगळ्या प्रचाराची गरज नाही. विरोधकांच्या सभेत माझ्यावर गल्लीबोळात फिरण्यावर टीका झाली. मला ती सवय आहे. त्यात कमीपणा वाटत नाही. मी जमिनीवर राहणारा आहे. गल्लीबोळात फिरण्याने नवीन प्रश्न कळतात. त्यामुळे मी ते फिरणे बंद करणार नाही. मला मतदारांशी संवाद साधायची सवय आहे..प्रधानमंत्री आवास योजनेत मागच्या ९ वर्षांत २५०० जणांऐवजी फक्त ६०० जणांना निधी मिळाला. यांचे लक्षच नसल्यामुळे महत्त्वाचे प्रश्न राहून गेले. आधी भुयारी गटर उकरली. नंतर एसटीपी प्लॅन्टचा विचार केला..आम्ही जागेचा प्रश्न सोडवला. शहराच्या वाहतुकीची कोंडी सोडवण्यासाठी योजना तयार आहे. हे शहर सांस्कृतिक चळवळीचे केंद्र होते. राजारामबापूंच्या नावाने व्याख्यानमाला होती, ती त्यांनी बंद केली. उरुण-ईश्वरपूर महोत्सव सुरू करून सर्व कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊ. शहरात खाऊ गल्ली नाही. आर्थिक कुवत नसलेल्या गरिबांच्या लग्नाचा प्रश्न आहे, त्यासाठी पालिकेच्यावतीने मोफत मंगल कार्यालय उपलब्ध करून देऊ. शहर बकाल झाले आहे. दरवर्षी १० हजार झाडे लावून ती जगवण्याचा निर्धार आहे. महिला बचतगटांना शून्य टक्के व्याजात कर्जपुरवठा करण्यासाठी पालिका पुढाकार घेईल. मागच्या सत्तेत एकही बगीचा उभारला गेला नाही. आम्ही केलेल्या बंद पाडल्या..PM Modi : 'दहशतवादी हल्ल्यांनंतर मागील सरकारे कचरत होती; पण आता नवीन भारत कोणासमोर झुकणार नाही, मागेपुढे पाहणार नाही'.लोकसंख्येनुसार स्मशानभूमी झाल्या नाहीत. शॉपिंग सेंटर्स अपुरी आहेत. गरिबांसाठी घरांची योजना असलेले आरक्षण विकसित करू. खेळाची मैदाने वाढवणार आहे. शहरात भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांना मालकीचे घर देण्याचा प्रयत्न आहे. सत्ता ताब्यात आल्यावर पहिल्याच बैठकीत शास्ती रद्द करू. इकडे शास्ती कराची घोषणा केली, तिकडे मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केला. यावरून जनतेने काय ते ओळखावे. आमचा जाहीरनामा कमिटमेंट आहे. सगळे उमेदवार चांगले आहेत. नागरिकांनी संधी द्यावी. अनेक अपूर्ण योजनांच्या पूर्ततेसाठी चांगल्या माणसांना निवडून द्या. आमचा नगराध्यक्ष २४ तास सेवेसाठी उपलब्ध असेल. सातनंतर बंद पडणार नाही. जात-धर्म बघणार नाही. पक्षपतीपणा करणार नाही. श्रीमंत-गरिबांना समान वागणूक देईल. जितका मोठा विजय, तितकी नगराची सेवा करण्याची अधिक ऊर्जा मिळेल..शहराची काळजी मलाच घ्यायचीय. मंत्री भाषण देऊन जातील, त्यांचा उद्देश माझा पराभव आहे. जनता आयुष्यभर मला सांभाळत आली आहे. मला जितक्या शिव्या जास्त, तितकी मते जास्त. विकास आराखड्याला गती देताना सामान्य माणसाला न्याय देण्याचे प्रभावी काम करून दाखवू. जनतेत जाऊन प्रश्न ऐकून घेऊन त्यावर्षीचा अर्थसंकल्प तयार होईल.'' नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आनंदराव मलगुंडे म्हणाले, ''आमदार जयंत पाटील यांनी दिलेला निधी विरोधकांना खर्च करता आला नाही. शहरातील सगळ्या व्यवस्था वाईट अवस्थेत आहेत. मला संधी द्या, हे सगळे चित्र बदलणार आहे.''.Deepak Kesarkar : लोकांनी 'ते' पैसे घेऊन शिंदे शिवसेनेलाच मतदान करावे; आमदार दीपक केसरकर यांचे मतदारांना आवाहन.विरोधकांच्या आरोपांचा भांडाफोडस्क्रीनवर विरोधकांच्या आरोपांचा भांडाफोड करण्याच्या राष्ट्रवादीच्या प्रयत्नाला उपस्थितांनी टाळ्यांनी दाद दिली. अजून एक क्लिप आहे, ती तुमच्याकडे उद्या पोहोच होईल, असा इशारा जयंत पाटील यांनी दिला. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांवर जी कलमे आहेत ती त्यांनी वाचून दाखवली. प्रभाग सात हा एक असा वॉर्ड आहे की, तिथे माणूस उभाच राहायला तयार नव्हता, लोक घाबरून माघार घेत होते. आमचा वाघ तेथे उभा केला आहे. हा तरुण नक्की विजयी होणार, असेही ते म्हणाले..