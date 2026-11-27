ईश्वरपूर : ईश्वरपूर नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांच्या अपात्रतेचा वाद पुन्हा न्यायालयात पोहोचला (Jaykar Jadhav Bombay High Court petition) आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १० जुलै २०२६ रोजी दिलेला अपात्रतेचा आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १३ नोव्हेंबरला रद्द केला होता. या निर्णयाला शिवसेना शिंदे गटाचे वाहतूक सेनेचे जिल्हाप्रमुख जयकर जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे..महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ४४ (१) (ई) अंतर्गत जाधव यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मलगुंडे यांना अपात्र ठरविले होते. गुठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्रातील अट क्रमांक १२ नुसार सेटबॅक क्षेत्रातील बांधकाम हटविणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या अहवालात संबंधित बांधकाम सर्व्हे क्रमांक ११ मध्ये असल्याचे नमूद असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात मलगुंडे यांनी राज्य शासनाकडे अपील केले होते..या अपिलावर ३० जुलैला तक्रारदारांचा युक्तिवाद न ऐकताच स्थगिती देण्यात आल्याचा आक्षेप जाधव यांनी घेतला आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० ऑक्टोबरला राज्य शासनाला दोन आठवड्यांत अपिलाचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. निर्धारित मुदतीनंतर अंतरिम स्थगिती आपोआप उठेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते..Shaktipeeth Mahamarg Protest : भाळवणीत शेतकऱ्यांचा रुद्रावतार! पोलिस फौजफाट्यासमोरच 'शक्तिपीठ'ची मोजणी उधळली; महिलांसह ग्रामस्थ आक्रमक.दरम्यान, १३ नोव्हेंबरला नगरविकास मंत्र्यांनी मलगुंडे यांचे अपील मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपात्रतेचा आदेश रद्द केला. कलम ४४ मधील अपात्रतेच्या तरतुदी थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना लागू होत नसून त्या नगरसेवकांसाठी आहेत, असे निरीक्षण या निर्णयात नोंदविण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना पदावरून हटविण्यासाठी कलम ५५-१ आणि ५५-अ लागू असल्याचा निष्कर्षही मंत्र्यांनी नोंदविला होता. या कायदेशीर निष्कर्षालाच जाधव यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे..Shaktipeeth Highway Farmers Protest : 'मरायच्या आधी कार्य घालायला आलाय का?'; शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध, पोलिस बंदोबस्तातही मोजणी रोखली.ही लढाई कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील वैयक्तिक संघर्ष नसून, नगरपरिषदेतील कायद्याचे राज्य, पारदर्शक प्रशासन आणि लोकशाहीतील उत्तरदायित्व टिकविण्यासाठी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर चौकशी करून दिलेला अपात्रतेचा आदेश मंत्र्यांनी कोणत्या कायदेशीर आधारावर रद्द केला, याची न्यायालयीन तपासणी होणे आवश्यक आहे. जनतेच्या प्रश्नांसाठी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ही लढाई शेवटपर्यंत सुरू ठेवू. सत्तेचा निर्णय अंतिम नसतो; कायद्याचा निर्णय अंतिम असतो.’’-जयकर जाधव, ईश्वरपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.