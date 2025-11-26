Sangli Politics : ‘ईश्वरपूरात महायुतीच प्रस्थापित होईल!’ उदय सामंतांचा ठाम दावा; विश्वनाथ डांगे विक्रमी मतांनी विजयी होणार!

ईश्वरपूर : ‘‘नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीची एकहाती सत्ता प्रस्थापित होणार असून महायुतीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार विश्वनाथ डांगे हे विक्रमी मतांनी विजयी होतील,’’ असा ठाम विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला..महायुतीच्या नगराध्यक्ष, तसेच नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. शहरातील नागरिकांचा वाढता पाठिंबा, महायुतीचा वचननामा आणि विकासाची दिशा यावर त्यांनी विशेष भर दिला..Patan Politics: पालिका निवडणुकीतच करिष्मा दाखवू : खासदार नितीन पाटील; भाषणे सांगून विकास होत नाही, पाटण तालुक्यातील राजकारणाबाबत काय म्हणाले?.नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विश्वनाथ डांगे म्हणाले, ‘‘उरुण–ईश्वरपूर शहराचा सर्वांगीण विकास हा माझा केंद्रबिंदू आहे. आपण मला आशीर्वाद द्यावा व शहरसेवेची संधी द्यावी.’’ खासदार धैर्यशील माने म्हणाले, ‘‘राज्यात एकनाथ आणि ऊरुण–ईश्वरपूरमध्ये विश्वनाथ! त्यांच्या माध्यमातून विकासाची गंगा शहरात आल्याशिवाय राहणार नाही.’’.माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक राहुल महाडिक, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, आनंदराव पवार, अॅड. राजेंद्र ऊर्फ चिमण डांगे, विक्रम पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष संजय कोरे यांनी मार्गदर्शन केले. .Sangli Politics : “भाजप आता निष्ठावंतांचा नव्हे, तर चंदादारांचा पक्ष!” निवास पाटीलांचा ‘घणाघात’, थेट राष्ट्रवादीत प्रवेश.जयवंत पाटील, रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सागर खोत, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सागर मलगुंडे, माजी नगरसेवक अमित ओसवाल, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष केदार पाटील प्रमुख उपस्थित होते..शिवसेना सांगली जिल्हाप्रमुख आनंदराव पवार यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. बजरंग कदम यांनी सूत्रसंचालन केले. शिवसेना सांगली जिल्हा उपप्रमुख नंदकिशोर नीळकंठ यांनी आभार मानले. मेळाव्यात पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.