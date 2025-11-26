पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : ‘ईश्वरपूरात महायुतीच प्रस्थापित होईल!’ उदय सामंतांचा ठाम दावा; विश्वनाथ डांगे विक्रमी मतांनी विजयी होणार!

Growing Public Support Strengthens : महायुतीच्या नगराध्यक्ष, तसेच नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. शहरातील नागरिकांचा वाढता पाठिंबा, महायुतीचा वचननामा आणि विकासाची दिशा यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
ईश्वरपूर : ‘‘नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीची एकहाती सत्ता प्रस्थापित होणार असून महायुतीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार विश्वनाथ डांगे हे विक्रमी मतांनी विजयी होतील,’’ असा ठाम विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.

