Ishwarpur Patchwork : ईश्वरपुरात प्रारंभाचा नारळ फोडण्यावरून हमरीतुमरी; नगराध्यक्षांच्या हस्ते, पॅचवर्कच्या कामास सुरुवात

Work Inauguration Dispute : ईश्वरपूरमध्ये रस्त्याच्या पॅचवर्क कामाच्या शुभारंभावरून राजकीय वातावरण तापले. कामाचा नारळ कोण फोडणार, या मुद्द्यावरून दोन गट आमनेसामने आले आणि हमरीतुमरी झाली.
ईश्वरपूर : येथील मंत्री कॉलनीतील प्रभाग क्रमांक सातमधील रस्त्याच्या पॅचवर्क कामाच्या प्रारंभावरून शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष आनंदराव पवार आणि सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील यांचे पुत्र, नगरसेवक संग्रामसिंह पाटील यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. कामाचा नारळ कुणी फोडायचा, यावरून दोन्ही गट आमने-सामने आल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

