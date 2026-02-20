Ishwarpur Patchwork : ईश्वरपुरात प्रारंभाचा नारळ फोडण्यावरून हमरीतुमरी; नगराध्यक्षांच्या हस्ते, पॅचवर्कच्या कामास सुरुवात

ईश्वरपूर : येथील मंत्री कॉलनीतील प्रभाग क्रमांक सातमधील रस्त्याच्या पॅचवर्क कामाच्या प्रारंभावरून शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष आनंदराव पवार आणि सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील यांचे पुत्र, नगरसेवक संग्रामसिंह पाटील यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. कामाचा नारळ कुणी फोडायचा, यावरून दोन्ही गट आमने-सामने आल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..आज दुपारी मंत्री कॉलनीतील रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी ठेकेदार मशिनरीसह दाखल झाला. त्यावेळी आनंदराव पवार यांच्या समर्थकांनी एकत्र येत नारळ फोडून कामाचा प्रारंभ करण्याची तयारी केली. .Karad: कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाल्यास प्रत्युत्तर देऊ: बाळासाहेब पाटील; कऱ्हाडातील वादावर निष्पक्षपातीपणे काम होणे अपेक्षित !.ही माहिती नगरसेवक संग्रामसिंह पाटील यांना मिळताच ते समर्थकांसह घटनास्थळी पोहोचले. पॅचवर्कचे काम आपल्या पत्रव्यवहारानंतर मंजूर झाले असल्याचा दावा करत, प्रारंभ नगराध्यक्षांच्या हस्ते व्हावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..दरम्यान, समर्थकांकडून माहिती मिळताच आनंदराव पवारही तेथे दाखल झाले. दोन्ही नेत्यांमध्ये नारळ फोडण्यावरून वाद वाढत हमरीतुमरीपर्यंत पोहोचला. परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. तणाव वाढत असल्याची माहिती मिळताच पोलिस प्रशासनानेही घटनास्थळी धाव घेतली..Dilip Walse Patil : मंत्रिमंडळात नसलो तरी पक्षाच्या कोअर कमिटीत आहे; विकासकामांसाठी निधीचा स्रोत कायम.दरम्यान, नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे काही नगरसेवकांसह घटनास्थळी आले. विरोधी गटाकडून नगरसेवक आनंदराव पवार, अमित ओसवाल, राजवर्धन पाटील उपस्थित होते. हमरीतुमरीनंतर अमित ओसवाल यांनी मध्यस्थी करत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. .अखेरीस नगराध्यक्षांच्या हस्तेच कामाचा शुभारंभ करण्यावर एकमत झाले. नगराध्यक्षांनी नारळ फोडून पॅचवर्क कामास सुरुवात केली. ठेकेदाराला काम दर्जेदार करण्याच्या सूचना देत, निकृष्ट काम झाल्यास बिल दिले जाणार नाही, असा इशाराही दिला. .काही वेळात पोलिस निरीक्षक सोमनाथ वाघ कुमक घेऊन दाखल झाले; मात्र तोपर्यंत प्रकरण निवळले होते. पोलिसांनी शांतता राखण्याचे आवाहन करत, कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. .आजच्या घटनेतून शहरात विकासकामांवरून श्रेयवाद सुरू असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले. “श्रेय घेण्यापेक्षा कामाची गुणवत्ता महत्त्वाची,” अशी प्रतिक्रिया उपस्थित नागरिकांनी व्यक्त केली..हे काम वार्षिक नियोजनातील आहे. यासाठी गेल्या काही दिवसांपूर्वी आम्ही पत्र दिले होते. त्या पत्रानुसार काम सुरू झाले. गेल्या दहा दिवसांपासून ही कामे सुरू आहेत. आनंदराव पवार यांना आज वेळ मिळाल्याने ते येथे येऊन नारळ फोडत होते. आम्ही नगराध्यक्षांच्या हस्ते नारळ फोडावा, असा आग्रह धरला होता.- संग्रामसिंह पाटील, नगरसेवक.प्रभाग क्रमांक सातचा मी नगरसेवक आहे. त्या ठिकाणी पॅचवर्कचे काम सुरू करण्यासाठी आम्ही तिथे गेलो होतो. नगराध्यक्षांना बोलावून काम सुरू केले. प्रोटोकॉलप्रमाणे मला यापूर्वी बोलविणे अपेक्षित होते; पण तो पाळला गेला नाही.- आनंदराव पवार, नगरसेवक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.