'ईश्वरपूर नामांतराची १७२ वर्षांची मागणी आम्ही पूर्ण करून नागरिकांच्या भावनांचा आदर केला'; प्रचारसभेत काय म्हणाले CM फडणवीस?

ईश्वरपूर : ईश्वरपूर शहरवासीयांची ईश्वरपूर नामांतराची १७२ वर्षांची मागणी आम्ही पूर्ण करून शहरातील नागरिकांच्या भावनांचा आदर केला आहे. आता उरुण-ईश्वरपूरही केले आहे. शहरासाठी भुयारी गटर योजना, २४ बाय ७ पाणी योजनेच्या कामाला मंजुरी दिली आहे. निवडणुकीनंतर ही कामे करून शहर राज्यात आदर्श करण्यासाठी प्रयत्न करू, तुम्ही जे मागितले ते दिले. आता आमची मागायची वेळ आहे, त्यामुळे महायुतीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार विश्वनाथ डांगे व नगरसेवकपदाच्या सर्व उमेदवारांना विजयी करा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी केले..आज उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिका निवडणुकीत (Urun-Ishwarpur Municipal Election) भाजप मित्रपक्षांच्या प्रचार सांगता सभेत ते बोलत होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सत्यजित देशमुख, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सदाभाऊ खोत, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, शिंदेंच्या शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आनंदराव पवार, राहुल महाडिक, नीता केळकर प्रमुख उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे प्रतीक देऊन मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार केला..फडणवीस म्हणाले, ‘‘माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे आमच्या पक्षात परत आल्यानंतर त्यांनी कोणतीही मागणी केली नव्हती. मात्र, नगरपालिकेची निवडणूक घोषित झाल्यानंतर आमच्या सर्व मित्रपक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी नगराध्यक्षपदासाठी विश्वनाथ डांगे यांचे नाव सुचविले. त्यांनाच उमेदवारी देण्याचा आग्रह धरला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने लोकशाही दिली. मताचा अधिकार दिला आहे. त्यासोबत एक जबाबदारी दिली आहे..कुणी राज्यकारभार चालवावा हे आपण ठरवतो. राजेशाहीच्या काळात राणीच्या पोटाला आलेला राजा व्हायचा; पण संविधानाने मताच्या पेटीतून राजा जन्मतो. आज लोकशाहीचा उत्सव आहे. गावकेंद्री राजकारणात राज्यकर्त्यांना शहरांचा विसर पडला. लोकांचे स्थलांतर शहराकडे वाढले. मात्र, योग्य नियोजन नसल्याने प्रश्न वाढले. शहरे बकाल झाली. शहरी जीवनमान खाली जात होते. २०१४ ला मोदी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी शहरांकडे लक्ष वेधून अनेक योजना आणल्या.’’.ते म्हणाले, ‘‘देशाच्या विकासदरात शहरांचे योगदान मोठे असते. त्यामुळे तिथे सोयी दिल्या पाहिजेत. त्यासाठीच स्मार्ट सिटी योजना आणली. अनेक शहरांत पन्नास हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. विश्वनाथ डांगे निवडून आल्यावर ईश्वरपूरसाठी १९८ कोटी भुयारी गटर योजनेला देऊ. २४ बाय ७ योजना लागू करून १२३ कोटी देऊ. २७ एमएलडी पाणी रोज या शहराला मिळेल. घनकचरा व्यवस्थापनातून कोळसा, खत, गॅस, विद्युतनिर्मिती करू. रिंग रोड तयार करून पार्किंगची समस्या मार्गी लावू. आधी माहिती असते तर शास्ती कर आधीच थांबवला असता. निवडणूक झाली की लगेच हा निर्णय होईल.’’.Deepak Kesarkar : लोकांनी 'ते' पैसे घेऊन शिंदे शिवसेनेलाच मतदान करावे; आमदार दीपक केसरकर यांचे मतदारांना आवाहन.ते म्हणाले, ‘‘सर्व जातीपातीच्या लोकांची कामे आपण करत आहोत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून गरिबांना घरे दिली जाताहेत. लाडकी बहीण योजना मी मुख्यमंत्री असेपर्यंत सुरूच राहील. वर्षभरात एक कोटी लाडक्या बहिणी लखपती दीदी असतील. आपली सत्ता आल्यावर ही योजना शहरात गतीने राबवा. जात, पंत, धर्म, भाषा न पाहता विकास करायचा आहे. सरकारकडून २४०० रोगांकरिता पाच लाखांचा उपचार आपण मोफत करणार आहोत. सर्वांकरता विचार करणारे आमचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांना ३२ हजार कोटींची पॅकेज दिले. मोफत विजेची योजना आहे. ईश्वरपुरात परिवर्तन करायचे आहे.’’.भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक म्हणाले, ‘‘महायुतीची वज्रमूठ आहे. ईश्वरपूर, आष्टा आणि शिराळ्यात आम्ही सत्ता आणू. ईश्वरपुरात कमळ चिन्हावर नगराध्यक्ष येईल. उमेदवारांना निवडून देऊन फडणवीस यांना धन्यवाद व्यक्त करण्याची आम्हाला संधी आहे.’’.विश्वनाथ डांगे म्हणाले, ‘‘१९९९ नंतर पहिल्यांदाच कमळ चिन्हावर लढण्याची संधी मिळाली आहे. देशात मोदी, राज्यात फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार लोकाभिमुख काम करत आहे. जनतेत विविध योजनांमुळे लोकप्रियता वाढत आहे. शहरात या सरकारचा चांगला फायदा होईल. काही समस्या सोडवू. योजना जुनी असल्याने पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. १२४ कोटींची नवी योजना शासनाकडे आहे..मुख्यमंत्र्यांनी ती मंजूर करावी. भुयारी गटर योजना अपूर्ण आहे. १९८ कोटींची योजना मान्यतेसाठी दिली आहे. मंत्री तलाव सुशोभीकरण करणार आहेत. वाहतूक कोंडीसाठी पर्याय म्हणून सहामार्गी रिंग रोड व्हावा, यासाठी प्रयत्न आहेत. दर्जेदार पायाभूत सुविधांवरही काम करणार आहे. अनधिकृत बांधकामांसाठी लागू केलेला शास्तीकराचा पुनर्विचार व्हावा.’’.मंत्रिमंडळात आता जागा शिल्लक नाहीभाजपचे जिल्हाध्यक्ष महाडिक यांनी आमदार जयंत पाटील यांच्या संभाव्य भाजप प्रवेशाबाबत उठणाऱ्या वावड्यांवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, ‘८ पैकी केवळ ३ ठिकाणी पॅनेल करता आलेले आमचे आमदार आता राज्य, जिल्ह्याचे नेते राहिले नाहीत. त्यांच्यावर गल्लीबोळात फिरण्याची वेळ आली आहे. मी लवकरच मंत्री होतोय, असे भासवून ते संभ्रम पसरवत आहेत. अधिकाऱ्यांना दमदाटी करत आहेत. त्यांचा एकदाच काय तो मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा.’.त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, मी इथे विकासाचा कार्यक्रम बोलायला आलो आहे. कुणावर टीका करणार नाही. फक्त कुणी संभ्रमात राहू नये म्हणून बोलतो आहे की, माझ्याकडे मंत्रिमंडळात कोणतीही जागा शिल्लक नाही. स्टेजवरच्या कुणी मंत्री होण्याची मागणी करूच नये, बाहेरून येऊन मंत्री होण्याचा तर विषयच नाही, असे सांगत आमदार जयंत पाटील यांच्या भाजपमधील संभाव्य प्रवेशाच्या चर्चेला पूर्णविराम दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 