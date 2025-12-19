ईश्वरपूर (सांगली) : जुन्या भांडणाचा व मोबाईलवरून शिवीगाळ केल्याच्या रागातून जुने खेड (ता. वाळवा) येथील १७ वर्षीय विद्यार्थ्यावर गावातीलच एका युवकाने धारदार शस्त्राने खुनी हल्ला (Sangli Crime News) केल्याची घटना काल (ता. १८) सकाळी ईश्वरपूर बसस्थानक परिसरात घडली आहे. .याप्रकरणी ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, जखमी अल्पवयीन विद्यार्थी ईश्वरपूर येथील एका कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहे. चार महिन्यांपूर्वी त्याचा भाऊ व त्याच्या शाळेत दहावीत शिकणारी मुलगी यांच्यात वाद झाला होता..Kolhapur Accident : लक्ष्मी मंदिरासमोर दुचाकींच्या धडकेत 21 वर्षीय तरुण ठार; तिघे गंभीर जखमी, धोकादायक वळणावर अपघात.त्यामध्ये मारेकऱ्याने ‘ती माझी बहीण आहे तिच्या नादाला लागू नका’ अशी धमकी दिली होती. त्यानंतर काल रात्री जखमी व त्याचा मित्र यांच्यात फोन झाला. त्यामध्ये जखमीने मारेकऱ्याच्या विरोधात शिवीगाळ केली होती. त्याने काल सकाळी त्याला बसस्थानकावर गाठले आणि त्या दोघांच्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग ऐकवले आणि शिवीगाळ करत धारदार चाकूने वार करून पलायन केले आहे..जखमीच्या मानेजवळ, पाठीवर व पायावर वार झाल्याने तो गंभीर जखमी आहे. जखमी विद्यार्थ्याला तातडीने ईश्वरपूर येथील पेठ रस्त्यावरील खासगी रुग्णालयात दाखल केले असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी अल्पवयीन मारेकऱ्याविरुद्ध ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.