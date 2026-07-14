Ishwarpur : शिंदे गटाच्या नेत्याची तक्रार अन् राष्ट्रवादीचे दोन मोहरे थेट बाद; जयंत पाटलांना बालेकिल्ल्यातच दुसरा धक्का, नगराध्यक्षांचे बंधू सुनील मलगुंडे हेही अपात्र!

ईश्वरपूर (सांगली) : नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांना जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी अपात्र ठरवल्यानंतर काल मलगुंडे यांचे बंधू सुनील यांनाही अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नगरसेवकपदासाठी अपात्र ठरवले. अवघ्या दोन दिवसांत राष्ट्रवादीला हा दुसरा धक्का बसला (Sunil Malgunde encroachment case Sangli) आहे. राष्ट्रवादीचे पालिकेतील संख्याबळ आता दोनने कमी झाले. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांना हा मोठा राजकीय धक्का बसला आहे..अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी जिल्हाधिकारी डॉ. घोष यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ४४(१)(ई) अंतर्गत नगरसेवक सुनील मलगुंडे यांना अपात्र ठरविण्याचा आदेश दिला आहे. शिवसेना (शिंदे गट) वाहतूक सेनेचे जिल्हाप्रमुख घनश्याम ऊर्फ जयकर दिनकर जाधव यांनी पेठ-सांगली रस्त्यावरील बसस्थानकाजवळील मलगुंडे यांच्या हाॅटेल व लाॅजिंगची इमारत अतिक्रमणात असल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती..Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल 81 लाख महिलांना वगळले; मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती, 'ई-केवायसी'नंतर कारवाई.यात नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे व नगरसेवक सुनील मलगुंडे या दोघा बंधूंची नावे समाविष्ट होती. दोन दिवसांपूर्वी नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. काल नगरसेवक सुनील मलगुंडे यांनाही अपात्र ठरवण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा आदेश मान्य नसल्यास आदेश प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील दाखल करण्याची मुभा संबंधितांना देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.