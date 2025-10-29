इस्लामपूर : अण्णा भाऊ साठे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या समितीने मंडप व्यावसायिकाचे १ लाख ३० हजार रुपयांचे बिल थकवले असून, भाडे मागितल्यावर ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी (Atrocity Threat Case) दिल्याचा गंभीर आरोप मंडप व्यावसायिक प्रदीप पाटील यांनी केला. त्यांनी याबाबतची लेखी तक्रार इस्लामपूर ठाण्यात दिली..इस्लामपूर नगरपालिकेसमोर आज (ता. २९) लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुतळ्याचे भूमिपूजन होणार आहे. कार्यक्रमाच्या पूर्वसंध्येला तक्रार दाखल झाल्याने शहरात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. प्रदीप पाटील यांनी तक्रारीत म्हटले आहे, ‘इस्लामपूरचा रहिवासी असून ‘पाटील मंडप डेकोरेशन’ या नावाने वडिलार्जित व्यवसाय आहे..Tipu Sultan Palace : टिपू सुलतानचा राजवाडा केला विद्रूप! पॅलेसवर लिहिलं ‘गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई’चं नाव; जनतेत संतापाची लाट.सत्यशोधक अण्णा भाऊ साठे जयंती महोत्सव समितीने २ ऑगस्ट रोजी तहसील कार्यालयासमोर पुतळ्याच्या संरक्षणासाठी १५x२० फुटांचा वॉटरप्रूफ मंडप, ५० खुर्च्या आणि साऊंड सिस्टिमचे साहित्य भाड्याने घेतले होते. हे साहित्य १० ऑक्टोबरपर्यंत वापरले गेले. त्याचे एकूण भाडे १ लाख ३० हजार रुपये झाले.’.त्यांनी पुढे म्हटले आहे, ‘९ प्लास्टिक खुर्च्या चोरीला गेल्या असून त्याची जबाबदारी समितीवर आहे. मात्र भाडे व चौकशीसाठी संपर्क साधल्यावर समितीतील काही पदाधिकाऱ्यांनी उडवा-ओढीची उत्तरे देत धमकी दिली की, भाडे मागू नको, अन्यथा ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करू.’ या घटनेमुळे प्रदीप पाटील आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या खचले असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे..‘कर्ज काढून व्यवसाय उभारला आहे. हप्ते व व्याज भरण्यासाठी त्रास होत असून, भाडे न मिळाल्यास आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही,’ असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. या तक्रारीची नोंद इस्लामपूर पोलिसांनी घेतली असून, घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.