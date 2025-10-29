पश्चिम महाराष्ट्र

Atrocity Threat Case : भाडं मागितल्यावर दिली ॲट्रॉसिटी दाखल करण्‍याची धमकी; इस्‍लामपुरात मंडप व्यावसायिकाची तक्रार, नेमका काय प्रकार?

Tent owner alleges non-payment by protest committee in Islampur : इस्लामपूर येथे अण्णाभाऊ साठे पुतळा आंदोलनासाठी मंडप देणाऱ्या प्रदीप पाटील यांनी १.३० लाखांचे बिल थकवल्याचा आणि ॲट्रॉसिटी गुन्ह्याची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप केला.
इस्लामपूर : अण्णा भाऊ साठे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या समितीने मंडप व्यावसायिकाचे १ लाख ३० हजार रुपयांचे बिल थकवले असून, भाडे मागितल्यावर ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी (Atrocity Threat Case) दिल्याचा गंभीर आरोप मंडप व्यावसायिक प्रदीप पाटील यांनी केला. त्यांनी याबाबतची लेखी तक्रार इस्लामपूर ठाण्यात दिली.

