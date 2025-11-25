Jayant Patil Criticizes Opposition

Sangli Politics : "नऊ वर्षांच्या शहराच्या नुकसानीची किंमत विरोधकांना चुकवावी लागेल जयंत पाटील यांचा इस्लामपूरमध्ये तीव्र इशारा"

Jayant Patil Criticizes Opposition : नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आनंदराव मलगुंडे, राजारामबापू कारखान्याचे संचालक शैलेश पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष दादासाहेब पाटील, दिव्या जाधव, जावेद मोमीन, उमेदवार मनीषा कुरळपकर, सुनील मलगुंडे, संगीता शहा, प्राचार्य डॉ. राजेंद्र कुरळपकर प्रमुख उपस्थित होते.
ईश्वरपूर : ‘‘गेल्या नऊ वर्षांत शहराचे जे नुकसान केले आहे, त्याची किंमत विरोधकांना मोजावी लागेल,’’ असा इशारा आमदार जयंत पाटील यांनी आज येथे दिला. ईश्वरपूर नगरपालिका निवडणूक पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रभाग क्रमांक २, ४, ६, ११ व १३ मध्ये आयोजित प्रचार बैठकामध्ये ते बोलत होते.

