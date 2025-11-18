Sangli Politics: ईश्वरपूरमध्ये उमेदवारीचा पाऊस! ३० जागांसाठी तब्बल २७२ अर्ज; नगराध्यक्षपदासाठी १४ दिग्गज रिंगणात

ईश्वरपूर: उरुण–ईश्वरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत अर्ज भरण्याच्या आज शेवटच्या दिवशी मोठी गर्दी उसळली. थेट नगराध्यक्ष पदासाठी तब्बल १४, तर ३० नगरसेवक पदांसाठी २७२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांनी दिली..नगराध्यक्षपदासाठी आनंदराव मलगुंडे, विश्वनाथ डांगे, चिमण डांगे, सतीश इदाते, शाकीर तांबोळी, इजाज मुजावर, नामदेव चव्हाण, सुनील मलगुंडे, सागर मलगुंडे व यशवंत श्रीराम यांनी अर्ज दाखल केले आहेत..Solapur Poitics : मंगळवेढ्यात नगरपालिकेसाठी सुट्टीत ३८ अर्ज; निवडणुकीत होणार मोठी गर्दी!.राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाने प्रत्येक प्रभागात दोन-दोन उमेदवारांचे अर्ज दाखल करून शेवटच्या दिवशी अधिकृत उमेदवारांना ए फॉर्म देत आपली बाजू स्पष्ट केली. भाजप मित्रपक्षांमध्ये प्रकर्षाने समन्वयाचा अभाव दिसून आला. अनेकांनी एकमेकांच्या विरोधात समर्थक उभे करत एबी फॉर्मचे वाटप केले..अर्ज भरण्याच्या आज शेवटच्या दिवशी नगरपालिका परिसरात वाजत-गाजत रॅली, घोषणा, तसेच कागदपत्रांतील त्रुटी भरून काढण्यासाठी उमेदवारांची धडपड सुरू होती. ३५ वर्षे नगरपालिकेच्या राजकारणात प्रभाव असलेल्या स्व. विजयभाऊ पाटील व १९६२ पासून सक्रिय असलेल्या संजय कोरे यांच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य या वेळी निवडणूक रिंगणात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होते..Sangli politics: अखेरच्या दिवशी सांगलीत उमेदवारीचा स्फोट; तब्बल ८५५ अर्जांनी राजकीय गणिते ढवळून काढली!.जयंत पाटील यांनी शेवटच्या दिवशी ‘तोडीस तोड’ उमेदवार देत भाजप-मित्रपक्षांना धक्का दिला. प्रभाग ७ मध्ये संग्रामसिंह पाटील, प्रभाग ५ मध्ये माजी नगराध्यक्षा अरुणादेवी पाटील, प्रभाग १० मध्ये विक्रम पाटील, तर रयत क्रांती संघटनेने प्रभाग १० व ११ मध्ये एन्ट्री घेतली..प्रभाग १३ व ५ मध्ये भाजप व राष्ट्रवादी अजित पवार गटांच्या उमेदवारांमुळे महायुतीत गोंधळ वाढल्याचे दिसले..प्रमुख उमेदवारप्रभाग एक ः सुप्रिया महेश पाटील, विजय कुंभार, रघू कोळेकरदोन ः सुजित थोरात, प्रतिभा पाटील, डॉ. संग्राम पाटील, लता कुर्लेकर, तीन ः खंडेराव जाधव, शुभांगी शेळके, शकील सय्यद, चार ः अजित पाटील, विद्या पवार, दादासाहेब पाटील, पाच ः सतेज पाटील, संजय पाटील, कपिल ओसवाल, अरुणादेवी पाटील, सहा ः एल. एन. शहा, अमित ओसवाल, वैभव पवार.सात ः संग्राम दिलीप पाटील, आनंदराव पवार, आठ ः प्रवीण चिकुर्डेकर, तेजस्विनी पाटील, सुनीता महाडिक, नऊ ः सिद्धार्थ कांबळे, महेश बनसोडे, मनीषा महापुरे, शीतल सलगर, सचिन हांडे, अकरा ः रुबीना डाके, जलाल मुल्ला, स्वप्नील टिबे, जावेद मोमीन, मनीषा कुरळपकर, बारा ः अक्षय पाटील, स्वरुप मोरे, शरमीन पटवेकर, तेरा ः अनिता ओसवाल, संगीता शहा, सुनील मलगुंडे, मन्सूर वाठारकर, सागर मलगुंडे, मनीषा पाटील, चौदा ः शहाजीबापू पाटील, राजवर्धन पाटील, सुनीता सपकाळ, पंधरा ः अक्षय कोळेकर, संदीप माने, अश्विनी परांजपे, चंद्रशेखर तांदळे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.