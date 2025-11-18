पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics: ईश्वरपूरमध्ये उमेदवारीचा पाऊस! ३० जागांसाठी तब्बल २७२ अर्ज; नगराध्यक्षपदासाठी १४ दिग्गज रिंगणात

Mayor Nominations Filed: शेवटच्या दिवशी ईश्वरपूर नगरपालिकेत उमेदवारीची प्रचंड धामधूम; १४ नगराध्यक्ष आणि २७२ नगरसेवक अर्जांनी राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली.
ईश्वरपूर: उरुण–ईश्वरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत अर्ज भरण्याच्या आज शेवटच्या दिवशी मोठी गर्दी उसळली. थेट नगराध्यक्ष पदासाठी तब्बल १४, तर ३० नगरसेवक पदांसाठी २७२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांनी दिली.

