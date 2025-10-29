नगराध्यक्षपदासाठी जयंत पाटलांचा महत्त्वाचा निर्णय; 'या' नेत्याला उतरवलं मैदानात, जगात सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला दिलं खुलं आव्हान

इस्लामपूर : नगरपालिका निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपदासाठी माजी नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार असतील. याबाबतची घोषणा आमदार जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत केली. यावेळी त्यांनी जगातला सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला (BJP) आघाडी न करता इस्लामपुरात स्वतंत्रपणे लढण्याचे खुले आव्हान दिले. .काल दुपारी येथील राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात आमदार जयंत पाटील यांनी शहरातील बूथ कमिटीचे अध्यक्ष व प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली होती, त्या वेळी त्यांनी श्री. मलगुंडे यांच्या नावाला प्रदेश पातळीवरून संमती मिळाल्याचे जाहीर करताना पत्र वाचून दाखवले. नाव जाहीर होताच मलगुंडे समर्थकांनी फटाक्यांची आतषबाजी केली..आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘मलगुंडे माजी नगराध्यक्ष आहेत. मितभाषी, अजातशत्रू अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व आहे. सर्वांचा त्यांना एकमुखी पाठिंबा आहे. नगरसेवक पदासाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेऊ. पक्ष कार्यालयात उमेदवारी मागणी अर्ज उपलब्ध आहेत ते घेऊन जावेत. सुकाणू समितीत निवडीचा निर्णय होईल. त्याआधी इच्छुकांच्या मुलाखतीही घेईन. ही निवडणूक आम्ही जिंकू. शिवाय, महाविकास आघाडीचे सर्व घटकपक्ष शिवसेना व काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांशी चर्चा करू. ’’.Tipu Sultan Palace : टिपू सुलतानचा राजवाडा केला विद्रूप! पॅलेसवर लिहिलं ‘गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई’चं नाव; जनतेत संतापाची लाट.महायुतीचे ठरेना!जयंतविरोधकांनीही दिवाळीचा मुहूर्त साधत एकदिलाने लढण्याची घोषणा केली. मात्र नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण, याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नव्हती. सोमवारी (ता. २७) मुंबईत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथील जयंत पाटील विरोधकांची बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत घटक पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले. मात्र नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण, यावर अद्याप तरी एकमत झालेले नाही. प्रदेश पातळीवरूनच याबाबत प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करून लवकरच नगराध्यक्ष उमेदवाराची घोषणा केली जाईल, असे पालकमंत्री पाटील यांनी स्थानिक नेत्यांना आश्वासन दिले..‘भाजपने स्वबळ दाखवावे’भाजप जगातला सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे त्यांनी इस्लामपूर नगरपालिकेची निवडणूक महायुती म्हणून नव्हे, तर स्वबळावर कमळ चिन्हावर लढावी, असा सल्ला आमदार जयंत पाटील यांनी दिला. ते म्हणाले, ‘‘इस्लामपूर नगरपालिकेच्या मतदार याद्यांमध्ये घोळ आहे. इकडची मते तिकडे वळवण्यात आले आहेत. असं का झाले आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.