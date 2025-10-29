पश्चिम महाराष्ट्र

नगराध्यक्षपदासाठी जयंत पाटलांचा महत्त्वाचा निर्णय; 'या' नेत्याला उतरवलं मैदानात, जगात सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला दिलं खुलं आव्हान

Jayant Patil announces Anandrao Malgunde as mayoral candidate for Islampur : इस्लामपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून माजी नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे उमेदवार असतील, अशी घोषणा आमदार जयंत पाटील यांनी केली.
Jayant Patil

Jayant Patil

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

इस्लामपूर : नगरपालिका निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपदासाठी माजी नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार असतील. याबाबतची घोषणा आमदार जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत केली. यावेळी त्यांनी जगातला सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला (BJP) आघाडी न करता इस्लामपुरात स्वतंत्रपणे लढण्याचे खुले आव्हान दिले.

Loading content, please wait...
Bjp
Sharad Pawar
Jayant Patil
NCP
Islampur
Maharashtra Politics
Municipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com