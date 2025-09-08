पश्चिम महाराष्ट्र

Maratha Reservation : मराठा समाजाला ओबीसींच्‍या आरक्षणातून जागा देण्यास तीव्र विरोध; 58 लाख कुणबी दाखले रद्द करण्याची मागणी

OBC Community Opposes Maratha Reservation in OBC Quota : ओबीसी समाज आरक्षण वाटपावरुन संतप्त, राज्यभर उभारणार आंदोलन
इस्लामपूर : ओबीसी समाजाने आज घेतलेल्या संयुक्त बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणातून जागा देण्याच्या हालचालींना तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ‘ओबीसीने (OBC Community) संघर्ष करून मिळवलेले आरक्षण कोणालाही वाटून घेता येणार नाही. सरकारने मराठ्यांना (Maratha Reservation) ओबीसी आरक्षणात सामावून घेतले तर राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल,’ असा इशारा इस्लामपुरातील ओबीसीच्या बैठकीत देण्यात आला.

