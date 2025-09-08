इस्लामपूर: ओबीसी समाजाने आज घेतलेल्या संयुक्त बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणातून जागा देण्याच्या हालचालींना तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ‘ओबीसीने संघर्ष करून मिळवलेले आरक्षण कोणालाही वाटून घेता येणार नाही. सरकारने मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणात सामावून घेतले तर राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल,’ असा इशारा इस्लामपुरातील ओबीसीच्या बैठकीत देण्यात आला..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.नंदकुमार कुंभार म्हणाले, ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ आणि १८ पगड जाती जमाती मिळून मराठा आरक्षणाविरोधात आंदोलन करणार आहे. ओबीसी समाजाने तालुकानिहाय तहसीलदारांना निवेदन देऊन मराठा ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याबाबत मागणी करावी.’’.धनंजय माळवदे म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाने एकत्र आले पाहिजे. ५८ लाख कुणबी दाखले जे पारित झाले आहेत, ते रद्द करा. ओबीसीतील सर्व जाती-जमातींच्या लोकांनी आंदोलनात सहभागी झाले पाहिजे.’’ अरुण खरमाटे म्हणाले, ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ३४० कलमाच्या आधारे ओबीसी आरक्षण दिले आहे. कोपर्डी घटना व मराठा आरक्षणाचा काहीही संबंध नव्हता. १९८० पासून अण्णासाहेब पाटील यांनी आरक्षणाची सुरुवात केली. .Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.ओबीसी समाजाने बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. कुणबी दाखला असणारेही ओबीसीत सामील होणार आहेत. ओबीसींनी मोठे आंदोलन करून उभा करून मराठा आरक्षणाविरोधात लढा दिला पाहिजे. पुढच्या पिढीसाठी आहुती दिली पाहिजे.’’ संजय विभूते, अरुण कांबळे, धनपाल माळी, अजित भांबुरे, प्रा. शशिकांत आमणे यांनी मनोगत व्यक्त केले. माजी बांधकाम सभापती जगन्नाथ माळी, एस. एल. कुंभार, माजी पंचायत समिती सदस्य अजित भांबुरे, सदानंद कुंभार, हणमंत कुंभार, जावेद इबुशे, धनपाल माळी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.