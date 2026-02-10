Saitejasvi Deshmukh : कोकरूड गटात ‘जनसुराज्य’ची दमदार एन्ट्री; आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या कन्येचे राजकारणात पहिले पाऊल

शिराळा : कोकरूड जिल्हा परिषद गटातून जनसुराज्य पक्षाच्या उमेदवार साईतेजस्वी सत्यजित देशमुख (Saitejasvi Satyajit Deshmukh) यांनी दणदणीत विजय मिळवत शिराळा तालुक्याच्या राजकारणात नवे समीकरण निर्माण केले आहे. आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या कन्या असलेल्या साईतेजस्वी यांच्या विजयामुळे तालुक्यात प्रथमच जनसुराज्य पक्षाने (Janasurajya Party) थेट जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात प्रभावी प्रवेश केला आहे..तालुक्यात जनसुराज्यचे ठोस संघटन नसतानाही केवळ देशमुख कुटुंबाच्या राजकीय प्रभावाच्या जोरावर हा विजय साध्य झाला. आतापर्यंत शिराळ्याचे राजकारण नाईक–देशमुख–महाडिक या त्रिकोणी समीकरणाभोवती फिरत होते. मात्र या निकालानंतर आमदार विनय कोरे यांच्या जनसुराज्य गटाची नवी ताकद या समीकरणात जोडली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले. जनसुराज्य पक्षाचे नेतृत्व करणारे आमदार विनय कोरे यांनी वारणा पट्ट्यात साखर कारखाने व दूध संघाच्या माध्यमातून मजबूत सहकारी जाळे उभे केले आहे..Satara ZP Results : सातारा झेडपीत भाजपचा स्वप्नभंग; स्वबळाच्या महत्त्वाकांक्षेला राष्ट्रवादी-शिवसेनेचा 'ब्रेक', सत्ता समीकरणे बदलली!.आजी–माजी आमदारांच्या घरी गुलालकोकरूड गटातून साईतेजस्वी देशमुख, वाकुर्डे गटातून माजी राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक यांच्या सुनबाई राजेश्वरी नाईक, मांगले गटातून माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांचे पुत्र विराज नाईक आणि कणदूर गणातून पुतणे सम्राटसिंह नाईक विजयी झाल्याने आजी–माजी आमदारांच्या घरी जल्लोषात गुलाल उधळला गेला..साईतेजस्वी देशमुख यांच्या रुपाने ‘जनसुराज्य’ने जिल्हा परिषदेत प्रवेश केला आहे. एक उच्चविद्याविभूषित सदस्य दिल्याचे समाधान आहे. सत्तेच्या चाव्या आमच्याकडे आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि जनसुराज्य पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विनय कोरे यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ.- समित कदम, प्रदेशाध्यक्ष, जनसुराज्य शक्ती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.