पश्चिम महाराष्ट्र

Saitejasvi Deshmukh : कोकरूड गटात ‘जनसुराज्य’ची दमदार एन्ट्री; आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या कन्येचे राजकारणात पहिले पाऊल

Janasurajya Party Makes Historic Entry in Kokarud ZP Seat : कोकरूड जिल्हा परिषद गटातून साईतेजस्वी देशमुख यांच्या विजयामुळे जनसुराज्य पक्षाचा शिराळा तालुक्याच्या राजकारणात प्रभावी प्रवेश झाला आहे.
Saitejasvi Satyajit Deshmukh

Saitejasvi Satyajit Deshmukh

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

शिराळा : कोकरूड जिल्हा परिषद गटातून जनसुराज्य पक्षाच्या उमेदवार साईतेजस्वी सत्यजित देशमुख (Saitejasvi Satyajit Deshmukh) यांनी दणदणीत विजय मिळवत शिराळा तालुक्याच्या राजकारणात नवे समीकरण निर्माण केले आहे. आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या कन्या असलेल्या साईतेजस्वी यांच्या विजयामुळे तालुक्यात प्रथमच जनसुराज्य पक्षाने (Janasurajya Party) थेट जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात प्रभावी प्रवेश केला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
shirala
Maharashtra Politics
zilha parishad election
battis shirala

Related Stories

No stories found.