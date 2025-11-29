पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : जत शहराच्या परिवर्तनाची नांदी! आ. गोपीचंद पडळकरांचा तब्बल १५० कोटींचा विकास महामंत्र जाहीर

MLA Padalkar Promises Road : शहरातील जनतेसाठी ही ऐतिहासिक निवडणूक ठरणार आहे. शहरासह विस्तारित भागातील रस्ते, भुयारी गटार यासाठी १५० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जत : शहरातील जनतेसाठी ही ऐतिहासिक निवडणूक ठरणार आहे. शहरासह विस्तारित भागातील रस्ते, भुयारी गटार यासाठी १५० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. कोणत्याही प्रभागातील गल्ली-बोळ विनारस्त्याचे राहणार नाही, असा शब्द देतो,’’ असे आवाहन आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केले.

