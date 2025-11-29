Sangli Politics : जत शहराच्या परिवर्तनाची नांदी! आ. गोपीचंद पडळकरांचा तब्बल १५० कोटींचा विकास महामंत्र जाहीर

जत : शहरातील जनतेसाठी ही ऐतिहासिक निवडणूक ठरणार आहे. शहरासह विस्तारित भागातील रस्ते, भुयारी गटार यासाठी १५० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. कोणत्याही प्रभागातील गल्ली-बोळ विनारस्त्याचे राहणार नाही, असा शब्द देतो,’’ असे आवाहन आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केले..भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार डॉ. रवींद्र आरळी व भाजपच्या सर्व उमेदवारांच्या प्रचारार्थ थोरली वेस येथे सभा झाली. यावेळी अशोक बन्नेनावर, शिवाजी डोंगरे, सुनील पवार, आप्पासाहेब नामद, सरदार पाटील, अण्णा भिसे, कुमार साळे, लक्ष्मीबाई कैकाडी, डॉ. वीणा तंगडी, प्रमोद हिरवे, गौतम ऐवळे, .Sangli News: ‘तुतारी’ गायब! पडळकरांचा जोरदार हल्लाबोल; भाजपची रॅली ठरली शक्तीप्रदर्शनाचा मोठा महोत्सव.विक्रम ताड, सोनवले, सीमा पट्टणशेट्टी, सुभाष कांबळे, हेमलता चव्हाण, प्रणीला यादव, नीलेश मटगार, संगीता सोनुले, विक्रम ताड, रंजना बाबर, रवींद्र मानवर, प्रवीण वाघमोडे, शारदा कुंभार, स्वप्ना स्वामी, दीपक मोटे, सुप्रिया बाबर, पवन कुंभार, सुप्रिया कोळी, नंदिनी मठपती, मिथुन भिसे आदींसह भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते..दरम्यान, ‘‘गेल्या अनेक वर्षांत तालुक्यातील प्रसिद्ध देवस्थानांना एक रुपयाचा देखील निधी येथील नेत्यांनी दिला नाही. मात्र, गुड्डापूर दानम्मादेवी, बिळूर काळभैरव मंदिराच्या विकासासाठी प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी दिला. .Sangli Politics: “भूलथापांना बळी पडू नका!” जयंत पाटीलांचा मतदारांना स्पष्ट सल्ला; आष्ट्यात स्वच्छ राजकारणाची हाक.येत्या दोन वर्षांनंतर जतला दुष्काळ भूमी म्हणण्याची वेळ येणार नाही. जत ही देव भूमी म्हणून उदयास येईल,’’ असे ही आ. पडळकर यांनी स्पष्ट केले..नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार डॉ. रवींद्र आरळी म्हणाले, ‘‘विरोधकांनी आरळी दवाखान्यात बसून काम करतील, ते बाहेर पडणार नाही, असे सांगत आहेत. मात्र, नगरपालिकेत बसून चोवीस तास लोकांचे प्रश्न सोडवणार. शिवाय, आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वात जत शहराचा कायापालट करू.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.