जत: ‘‘जत तालुक्याची ओळख यापुढे दुष्काळी तालुका म्हणून नव्हे, तर ‘देवभूमी जत’ अशी व्हावी, यासाठी नामांतराचा अंतिम प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला आहे. तो लवकरच मंजूर होईल, ’’ असा विश्वास आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी व्यक्त केला. येथे विभागीय कार्यालयाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त, तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज अभियान’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. .माजी सभापती आकाराम मासाळ, सभापती अर्चना पाटील, उपसभापती रविकुमार बगली, उपनगराध्यक्ष विक्रम ताड, जिल्हा परिषद सदस्य सुनील पवार, सरदार पाटील, डॉ. शिवाजी खिलारे, रमेश देवर्षी, पंचायत समिती सदस्य विजय रूपनर, प्रांताधिकारी अजयकुमार नष्टे, तहसीलदार प्रवीण धानोरकर, अप्पर तहसीलदार रोहिणी शंकरदास, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. हेमा शिरसागर, पोलिस निरीक्षक विजय घेरडे, उमदीचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश वाघमोडे, तसेच महसूल व इतर विभागांचे अधिकारी, पदाधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते..Kolhapur News: गर्भपाताचं रॅकेट! कमिशनसाठी होमगार्ड महिला, गवंडी बनले एजंट; रिक्षातून ४-५ गर्भवतींना पाठवायचे.आमदार पडळकर म्हणाले, ‘‘जत तालुक्यात ४० हून अधिक प्राचीन देवस्थाने आहेत. या सर्व देवस्थानांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. धार्मिक पर्यटनाच्या माध्यमातून तालुक्याच्या विकासाला चालना देण्याचा शासनाचा मानस आहे. देवस्थानांचा विकास, पर्यटन सुविधा आणि पायाभूत सोयींसाठी राज्य व केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.’’.पडळकर यांनी जत शहरातील विकासकामांची माहिती देताना सांगितले की, जत नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे तसेच नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन पुढील आठवड्यात नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या हस्ते होणार आहे. या दोन्ही इमारतींमुळे नागरिकांना अधिक चांगल्या प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध होतील..Share Market Closing Time: SEBI चा मोठा निर्णय! शेअर बाजाराचा क्लोजिंग टाइम बदलला; आता कोणत्या पद्धतीने बंद होणार, काय बदललं?.‘लवंगा कारखान्याची जमीन परत करा’ लवंगा येथे साखर कारखाना उभारण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावात मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी करण्यात आली. मात्र, कारखाना उभारला नाही. त्याचप्रमाणे पवनचक्की प्रकल्पासाठीही अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. परंतु, त्या उद्देशानेही काम झाले नाही. त्यामुळे कारखाना, पवनचक्की प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत असल्याचे पडळकर यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.