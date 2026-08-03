पश्चिम महाराष्ट्र

Gopichand Padalkar: जतचे नामांतर होणार ‘देवभूमी जत’; आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्‍यामार्फत मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर

Jat Renaming Proposal Moves to State Cabinet: धार्मिक पर्यटन, प्राचीन देवस्थाने आणि विकास आराखड्याच्या माध्यमातून तालुक्याला नवी ओळख देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितले.
Gopichand Padalkar

Gopichand Padalkar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जत: ‘‘जत तालुक्याची ओळख यापुढे दुष्काळी तालुका म्हणून नव्हे, तर ‘देवभूमी जत’ अशी व्हावी, यासाठी नामांतराचा अंतिम प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला आहे. तो लवकरच मंजूर होईल, ’’ असा विश्वास आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी व्यक्त केला. येथे विभागीय कार्यालयाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त, तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज अभियान’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.

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Gopichand Padlakar