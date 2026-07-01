Sangli ACB Trap : चोरीचा गुन्हा दडपण्यासाठी दीड लाखांची मागितली लाच; पोलिस कॉन्स्टेबलसह पोलिसपाटील ACB च्या जाळ्यात, मुचंडीजवळील ढाब्यावर काय घडलं?

जत (सांगली) : चोरीचा गुन्हा दाखल न करण्याच्या मोबदल्यात दीड लाखाची लाच मागितल्याप्रकरणी जत पोलिस ठाण्यातील पोलिस कॉन्स्टेबल विक्रम विठ्ठल घोदे (वय ४०) व सिद्धनाथ गावाचा पोलिसपाटील काशीराम कृष्णा माने (३६) सांगलीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाच्या जाळ्यात (Sangli ACB trap latest news) सापडले. त्यांच्यावर जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..याबाबत जत पोलिस ठाण्यात सांगलीचे पोलिस निरीक्षक योगेश चव्हाण यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, तक्रारदाराचा भाऊ व पुतण्या यांच्यावर चोरीचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी विक्रम घोदे याने सुरुवातीला दोन लाख रुपये मागितले होते. चर्चेनंतर ही ‘डील’ १ लाख ६० हजार रुपयांवर निश्चित झाली..याबाबत सांगलीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल झाली. तपासादरम्यान घोदे याने लाचेची रक्कम पोलिसपाटील माने याच्याकडे देण्यास सांगितल्याचे व माने यानेही मध्यस्थाची भूमिका बजावत लाच व्यवहारास प्रोत्साहन दिल्याचे स्पष्ट झाले..Tukaram Mundhe FDA Raids : तुकाराम मुंढे 'इफेक्ट'! बाजारपेठेतून सुटे तेल गायब, डेअरी व्यावसायिकही अस्वस्थ; अवघ्या 15 दिवसांत महाराष्ट्रातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले.यानंतर मुचंडी गावाजवळील एका ढाब्याच्या परिसरात २० एप्रिल रोजी पडताळणी केली. पुरावे समोर आल्यानंतर दोन्ही संशयितांना अटक करण्यात आली. पुढील तपास पोलिस उपअधीक्षक यास्मिन इनामदार करत असून, या कारवाईमुळे जत तालुक्यात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.