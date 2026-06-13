Jat Police Inspector : जत पोलिस निरिक्षकांवर कारवाई होणार, १४ वर्षाच्या मुलाचा गोळ्या घालून खून; कुख्यात गुंडाने पोलिसांसमोरच पिस्तूलने दहशत माजवली

Sangli Crime News : हमाल नेते, सांगली बाजार समितीचे माजी संचालक बाळासाहेब बंडगर यांचा नातू वेदांत याचा गोळ्या घालून खून झाला. याप्रकरणी मुख्य सूत्रधार कुख्यात गुंड नीलेश गडदे याचा साथीदार अतुल पोपट ऊर्फ दादासो वायदंडे (वय २६, रा. खंडेराजुरी, ता. मिरज) याला मिरज ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली..दरम्यान, जत पोलिस ठाण्यासमोर नीलेश गडदे याने पिस्तूल काढत दहशत माजवली. बाज (ता. जत) येथेही त्याने आदल्यादिवशी गोळीबार केल्याची माहिती ग्रामस्थांनी पोलिसांना दिली. पोलिसांनी वेळीच त्याच्यावर कारवाई केली असती, तर खून टळला असता, त्यामुळे जत पोलिस निरीक्षकांची चौकशी करा, अशी मागणी आज केली. अधीक्षक तुषार दोशी यांनी चौकशी करून दोषी आढळल्यास कारवाई करू, असे स्पष्ट केले..मिरज तालुक्यातील रेल्वेच्या मालधक्क्याच्या कामावरून दोन गटांत वाद होता. या कामाचा ठेका लक्ष्मण पांडुरंग खरात यांच्याकडे आहे. खरात यांनी हे काम सोडावे म्हणून संशयित नीलेश गडदे (मूळ रा. हमालवाडी, सध्या रा. कुंभारी, ता. जत) याने दबाव आणला होता. बुधवारी रात्री सातच्या सुमारास दोन साथीदारांसह गडदे खरात यांच्या घरात गेला. खरात घरात नसल्यामुळे त्यांच्या पत्नीला धमकावले. खरात यांच्या घरात घुसून धमकावल्याची माहिती मिळताच हमाल पंचायतीचे नेते बाळासाहेब बंडगर जत येथे गेले. दुपारी साडेबाराच्या सुमारास पोलिस ठाण्याच्या परिसरात दोन गट समोरासमोर आले..संतप्त हमालांनी गडदे समर्थकांच्या चारचाकीवर दगडफेक केली. त्यामुळे गडदे चिडला होता. त्याने बाळासाहेब बंडगर यांना मारण्यासाठी सांगली गाठली. त्यावेळी अंगणात मोबाईल पाहत बसलेला नातू वेदांतवर गोळी झाडली. गडदे याचा साथीदार अतुल वायदंडे याचा सहभाग असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. त्यानुसार पोलिसांनी वायदंडे याला ताब्यात घेतले..Sangli Crime : हमाल नेत्याच्या नातवाचा गोळ्या घालून खून; रेल्वे मालधक्का ठेक्याच्या वादातून कुख्यात गुंडाचे कृत्य.वायदंडेवर गंभीर गुन्हेखंडेराजुरीत लग्नाच्या मिरवणुकीत एकमेकांना धक्का लागल्याच्या कारणातून एकाचा खून झाला होता. त्यात अतुल वायदंडे याचा सहभाग होता. यापूर्वी त्याच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.दोषींवर कडक कारवाई कराखून प्रकरणात निष्पाप मुलाचा जीव गेला. याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर, भाजपच्या नेत्या नीता केळकर यांनी अधीक्षक दोशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.