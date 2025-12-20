पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : सांगलीत चाललंय काय? जतमध्ये नग्नावस्थेत तोंड, डोके ठेचून तरुणाचा निर्घृण खून; डोक्यात गंभीर जखमा

Jat Sangli Crime News : जत शहरात या घटनेने खळबळ उडाली असून हा खून कोणत्या कारणातून झाला याचे गूढ कायम आहे.
Jat Sangli Crime News

Jat Sangli Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जत (सांगली) : जत शहरातील उमदी येथील एका तरुणांस नग्नावस्थेत तोंड, डोक्यात धारदार शस्त्राने वार करून ठेचून निर्घृणपणे खून (Sangli Crime News) करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विकास मलकारी टकले (वय २५, रा. घुले वस्ती, उमदी, ता. जत) असे मृत व्यक्तीचे नाव असून, काल दुपारी १२ च्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. या घटनेची नोंद रात्री उशिरापर्यंत जत पोलिस ठाण्यात करण्याचे काम सुरू होते.

Loading content, please wait...
Sangli
police case
crime marathi news
Young Man

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com