Sangli Crime : सांगलीत चाललंय काय? जतमध्ये नग्नावस्थेत तोंड, डोके ठेचून तरुणाचा निर्घृण खून; डोक्यात गंभीर जखमा

जत (सांगली) : जत शहरातील उमदी येथील एका तरुणांस नग्नावस्थेत तोंड, डोक्यात धारदार शस्त्राने वार करून ठेचून निर्घृणपणे खून (Sangli Crime News) करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विकास मलकारी टकले (वय २५, रा. घुले वस्ती, उमदी, ता. जत) असे मृत व्यक्तीचे नाव असून, काल दुपारी १२ च्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. या घटनेची नोंद रात्री उशिरापर्यंत जत पोलिस ठाण्यात करण्याचे काम सुरू होते..दरम्यान, ही घटना कळताच जत पोलिसांनी (Jat Police) घटनास्थळी धाव घेतली. मृताच्या डोक्यात गंभीर जखमा असल्याने पोलिसांना त्याची ओळख पटविण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली. मात्र, काही तासांनंतर मृत तरुण उमदी येथील असल्याचे पोलिसांना समजले..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसप्रमुख संदीप घुगे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन या घटनेचा सखोल तपास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिवाय, सांगलीच्या फॉरेन्सिक पथकांकडून घटनास्थळीचे पाहणी केली आहे. उपअधीक्षक सचिन थोरबोले, पोलिस निरीक्षक संदीप कोळेकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास यंत्रनेला सूचना केल्या. संशयिताच्या शोधासाठी सांगलीच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण व जत पोलिसांचे पथक रवाना झाले आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, विकास टकले हा शेती करत होता. गुरुवारी सकाळी तो आई तीर्थाबाई यांना माडग्याळ येथे रुग्णालयात उपचारासाठी घेऊन गेला होता. नंतर आईला यात्रेत जाऊन येतो असे सांगून तो जतला आला होता. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत तो घरी आलाच नाही. मग आईने जतमध्ये राहणाऱ्या मुलीकडे त्याची चौकशी केली. मात्र, तो तिथेही गेलेला नव्हता. शुक्रवारी आई उमदीहून जतला त्याला शोधण्यासाठी आली होती..मात्र, दुपारी १२ वाजता त्याचा मृतदेह विजयपूर गुहागर राष्ट्रीय महामार्गवरील जनावर बाजारच्या मागील बाजूच्या निर्जनस्थळी आढळला. जत शहरात या घटनेने खळबळ उडाली असून हा खून कोणत्या कारणातून झाला याचे गूढ कायम आहे. मृत विकास याची आई, बहीण आणि नातेवाईक आल्यानंतर त्याचे कपडे व शरीर पाहून हा मृतदेह विकास याचाच असल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर मृतदेह पंचनामा करून शवविच्छेदन करण्यासाठी जत ग्रामीण रुग्णालय येथे आणला; परंतु रात्री उशिरापर्यंत येथे उत्तरीय तपासणी झाली नाही. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मिरज शासकीय रुग्णालय येथे पाठवण्यात येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..जमिनीचा वाद?घटनास्थळी नातेवाइकांनी मृत विकास याचा खून जमीन वादातून झाल्याचा आरोप केला. उमदी येथील सात एकर जमिनीचा वाद त्यांच्याच भावकीसोबत सुरू आहे. दहा वर्षांपासून वाद सुरू आहे. याच करणातून त्याला मारल्याचा आरोप आई, बहीण यांच्या कडून करण्यात आला आहे. पोलिस त्यादृष्टीने ही तपास करत आहेत..