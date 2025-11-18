पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: ‘तुतारी’ गायब! पडळकरांचा जोरदार हल्लाबोल; भाजपची रॅली ठरली शक्तीप्रदर्शनाचा मोठा महोत्सव

Marks Nomination Day: जत निवडणुकीत भाजपचे दमदार शक्तिप्रदर्शन; पडळकरांचे विरोधकांवर धारदार प्रहार आणि विकासाच्या ब्ल्यू प्रिंटची मोठी घोषणा
सकाळ वृत्तसेवा
जत: ‘‘जत कारखाना सभासदांच्या मालकीचा व्हावा, म्हणणारे निवडणुकीत विसरले, असा प्रचार काही जण करत आहेत. त्यांना माझं एकच सांगणं आहे, लवकरच शेतकऱ्यांना समवेत घेऊन मोर्चा काढणार आहे.

