Jath Tractor Accident : युवा नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त ट्रॅक्टर स्पर्धा; जतमध्ये स्पर्धेसाठी जाताना ट्रॅक्टर उलटून दोघे जागीच ठार, एक गंभीर जखमी

जत : मुचंडी (ता. जत) ते कोट्टलगी रस्त्यावर ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटून झालेल्या अपघातात (Jath Tractor Accident) दोघे जागीच ठार; तर एक गंभीर जखमी झाला आहे. अभिषेक विनोद आरेकर (वय २२), सलमान सिकंदर मुक्केरी (१९, दोघे रा. चिकट्टी, ता. अथणी, रा. कर्नाटक) अशी मृतांची नावे असून, गुरुवारी (ता. ९) पहाटे ही घटना घडली आहे..या अपघातात मुत्तू अशोक गौडर (वय २०, रा. चिकट्टी) हा गंभीर जखमी झाला असून, त्याला मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी दाखल केले आहे. याबाबत जत पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत घटनेची नोंद झालेली नव्हती..पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, मुचंडी येथील एका युवा नेत्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने गुरुवारी पहाटे ५ वाजण्याच्या सुमारास ट्रॅक्टर स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेसाठी कर्नाटकातील अथणी जवळील चिकट्टी येथून हे तिघे युवक ट्रॅक्टर घेऊन निघाले होते. दरम्यान, कोट्टलगीहून मुचंडी हद्दीजवळ चालकाचा ट्रॅक्टरवरचा ताबा सुटला व तो रस्त्याकडील खड्ड्यात जाऊन उलटला..यामध्ये अभिषेक आरेकर व सलमान मुक्केरी हे दोघे पाठीमागील चाकाखाली सापडले व त्यांचा जागीच मृत्यू झाला; तर मुत्तू गौडर हा गंभीर जखमी झाला. त्याला तत्काळ जत ग्रामीण रुग्णालय येथे प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर मुचंडीतील ग्रामस्थांनी पोलिसपाटील यांना घटनेची माहिती देताच त्यांनी जत पोलिसांना फोनवर याची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केला आहे. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत या घटनेची नोंद झालेली नव्हती. अधिक तपास जत पोलिस करत आहेत..