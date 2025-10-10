पश्चिम महाराष्ट्र

Jath Tractor Accident : युवा नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त ट्रॅक्टर स्पर्धा; जतमध्ये स्पर्धेसाठी जाताना ट्रॅक्टर उलटून दोघे जागीच ठार, एक गंभीर जखमी

Tragic tractor accident on Muchandi–Kottalagi road : मुचंडी–कोट्टलगी रस्त्यावर झालेल्या भीषण ट्रॅक्टर अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून, एक युवक गंभीर जखमी झाला आहे. घटनास्थळी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
जत : मुचंडी (ता. जत) ते कोट्टलगी रस्त्यावर ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटून झालेल्या अपघातात (Jath Tractor Accident) दोघे जागीच ठार; तर एक गंभीर जखमी झाला आहे. अभिषेक विनोद आरेकर (वय २२), सलमान सिकंदर मुक्केरी (१९, दोघे रा. चिकट्टी, ता. अथणी, रा. कर्नाटक) अशी मृतांची नावे असून, गुरुवारी (ता. ९) पहाटे ही घटना घडली आहे.

